Incendio forestal consume miles de hectáreas en Japón. Fotos: AFP / Reuters

Al menos una persona ha muerto por un incendio forestal en la ciudad de Ofunato, Japón, situada al noreste del país, que ya afecta más de mil 1200 hectáreas y que se ha convertido en el más grande de los últimos 30 años.

Autoridades emiten evacuaciones por incendio forestal en Japón

Las autoridades del país han emitido órdenes de evacuación para casi 4 mil 200 personas durante los últimos días en la zona afectada.

El Cuerpo de Bomberos y los equipos de emergencia siguen adelante con los trabajos en un intento por sofocar el fuego, según Europa Press.

Las imágenes aéreas de la cadena pública NHK mostraron que las llamas redujeron a cenizas varias casas en zonas forestales de Ofunato, Japón, por el incendio forestal.

“Se encontró un cuerpo calcinado y lo trasladaron a una comisaría cercana”, informó un oficial de la policía local a AFP.

Edificios resultan afectados

Tras los hechos, se han evacuado a casi 600 residentes de la zona, según el Gobierno municipal, quien estimó daños en al menos 80 edificios debido a las llamas.

El alcalde de Ofunato, Kiyoshi Fuchigami, advirtió el miércoles por la noche sobre un incendio de “gran escala” que ya había consumido, en aquella fecha, alrededor de 600 hectáreas.

Por el momento, se desconoce el origen del fuego, pero, de acuerdo con el edil, el “fuerte viento” ayudó a expandirlo.

El más grande incendio forestal desde 1992 en Japón

El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, ordenó que se destinen los recursos necesarios para mitigar los daños causados por el incendio forestal, el cual ya supera al de 1992 en Kushiro, donde se quemaron mil 30 hectáreas, según la agencia de noticias Kiodo.

Japan #ForestFire burns homes as thousands of people #evacuate.



Firefighters continued to battle a #fire blazing across Japan’s northeastern coastal city of #Ofunato on Friday.



1,300 households evacuated and 3,000 people seeking refuge in reception centres.#Japan #森林火災… pic.twitter.com/ux0xArrFwC — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) February 28, 2025

Actualmente, alrededor de 15 helicópteros sobrevuelan la zona. Los equipos de emergencia trabajan incansablemente para lograr controlar las llamas.

La ciudad de Ofunato quedó devastada por el tsunami que siguió al fuerte terremoto del 11 de marzo de 201,1 en el que más de 500 personas murieron y cuantiosas viviendas quedaron destruidas.