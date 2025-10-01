GENERANDO AUDIO...

Oktoberfest reanudará actividades una vez que no exista riesgo GETTY IMAGES

La Fiesta de la Cerveza de Múnich (Oktoberfest 2025) fue cerrada temporalmente este miércoles tras un incendio y una explosión en un edificio residencial del norte de la ciudad, que dejaron una persona muerta y una más desaparecida, informaron autoridades locales.

De acuerdo con la policía bávara, en el inmueble siniestrado fueron encontrados artefactos explosivos, lo que generó la alerta que obligó a suspender provisionalmente la celebración del Oktoberfest, considerada la feria popular más grande del mundo.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

“El Oktoberfest permanecerá cerrado hasta las 17:00 horas locales (15:00 GMT) debido a un aviso de bomba, relacionado con una explosión en el norte de Múnich” informó el portal oficial del evento.

Posible origen del incendio

Las primeras investigaciones apuntan a que el incendio en el edificio residencial pudo haber sido provocado tras una disputa familiar. En el lugar fue encontrada una persona gravemente herida que falleció posteriormente, mientras que otra permanece en paradero desconocido.

Oktoberfest, bajo investigación y medidas de seguridad

Las autoridades investigan si existe algún nexo entre el incidente y el Oktoberfest, que este año se celebra del 20 de septiembre al 5 de octubre en la capital de Baviera.

En 2024, la tradicional fiesta de la cerveza recibió a 6.7 millones de visitantes, lo que refuerza la magnitud del dispositivo de seguridad desplegado para proteger a locales y turistas en la edición de este año.

El Oktoberfest reanudará sus actividades una vez que la policía confirme que no existe riesgo para los asistentes.