Se espera que las lluvias de este sábado disminuyan los incendios. Foto: AFP

Incendios forestales en Galicia, en las provincias de Lugo y Ourense, han destruido más de mil 600 hectáreas, según reportes oficiales del gobierno regional. En la zona trabajan bomberos y militares, apoyados por brigadas terrestres y aeronaves, para contener el avance del fuego alimentado por altas temperaturas y condiciones secas al final del verano en el noroeste de España.

El incendio más extenso se registra en Lugo, donde 82 brigadas y 25 aviones cisterna combaten un fuego activo que ha arrasado aproximadamente mil 400 hectáreas de terreno. Este siniestro comenzó el jueves y fue clasificado como Nivel 2, lo que implica una amenaza directa para la población y áreas urbanizadas cercanas.

En la provincia vecina de Ourense, otro incendio forestal también fue clasificado como de Nivel 2. En esta zona trabajan 34 brigadas y 17 aviones para sofocar el fuego, que ha afectado unas 240 hectáreas. Ambos incendios obligaron a evacuar a decenas de personas durante la noche del viernes; sin embargo, la mayoría ya regresó a sus viviendas.

Condiciones climáticas favorecieron la propagación del fuego

Las altas temperaturas en Galicia, que en algunos puntos superaron los 30 grados Celsius, junto con la sequedad del terreno, facilitaron la expansión de los incendios forestales. Las autoridades informaron que se espera un descenso en las temperaturas este sábado 20 de septiembre, con posibilidad de lluvias, lo que podría favorecer los esfuerzos de extinción.

Incendios forestales en España y Portugal durante el verano

Estos nuevos incendios en Galicia ocurren en un contexto de intensa actividad ígnea registrada durante el verano en el oeste y noroeste de España, así como en Portugal. Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), en pocas semanas se quemaron 330 mil hectáreas en España y cerca de 250 mil hectáreas en Portugal.

En ambos países se reportaron cuatro personas fallecidas como consecuencia de los incendios forestales registrados este verano, lo que ha llevado a reforzar las tareas de prevención y respuesta en zonas de riesgo.

Las autoridades locales continúan evaluando la evolución de los fuegos en Lugo y Ourense, mientras mantienen activos los protocolos de emergencia ante posibles rebrotes o nuevos focos.

