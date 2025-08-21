GENERANDO AUDIO...

España y Portugal son de los más afectados por los incendios forestales. Fotos: AFP

Los incendios forestales en la Unión Europea en 2025 ya arrasaron más de un millón de hectáreas, un récord desde que comenzaron las estadísticas en 2006. El balance alcanzó 1 millón 15 mil 731 hectáreas quemadas al jueves 21 de agosto, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), equivalentes a un tercio de la superficie de Bélgica.

España y Portugal concentran las mayores afectaciones

De acuerdo con la información de EFFIS, España es el país más afectado de la Unión Europea con más de 400 mil hectáreas calcinadas, casi el 40% de la superficie total siniestrada en la región en 2025. Los incendios en territorio español han dejado hasta ahora cuatro víctimas mortales.

En Portugal, las llamas han devastado más de 274 mil hectáreas, con tres fallecidos confirmados. Aunque el país aún no supera su récord histórico de 2017, cuando se incendiaron 563 mil 530 hectáreas y murieron 119 personas, la superficie alcanzada en 2025 es una de las más altas registradas hasta la fecha.

Afectaciones en España por los incendios. Fotos: Reuters

[TAMBIÉN PUEDES LEER: Guatemala da refugio humanitario a 161 mexicanos que huyeron de Chiapas por violencia]

Otros países afectados por incendios forestales en 2025

Detrás de la península ibérica se encuentra Rumania, con 126 mil hectáreas quemadas, mientras que en Francia se han perdido 35 mil 600 hectáreas de bosque, especialmente en la región de Aude, afectada a principios de agosto.

En total, cuatro países de la Unión Europea —España, Chipre, Alemania y Eslovaquia— han superado su récord anual de incendios forestales en los últimos veinte años.

Fuera de la UE, Reino Unido también enfrenta un año récord debido a incendios ocurridos en primavera y en Escocia a finales de junio. En los Balcanes, Serbia reporta igualmente su peor año desde que existen registros.

Impacto ambiental de los incendios en la Unión Europea

Entre enero y el 19 de agosto de 2025, los incendios forestales en 22 de los 27 países de la UE emitieron 35 megatoneladas de dióxido de carbono (CO2), una cifra sin precedentes a estas alturas del año, de acuerdo con EFFIS. Esto podría superar el récord anual de 41 megatoneladas establecido en 2017.

Portugal ha sufrido los estragos de la emergencia. Fotos: Reuters

Ese año, los incendios provocaron más de 200 muertes en la Unión Europea, principalmente en Portugal, Italia, España y Francia.

Balance de víctimas por incendios en 2025

En lo que va de 2025, 10 personas fallecieron por incendios forestales en la Unión Europea: siete en la península ibérica, dos en Chipre y una en Francia.

La devastación en Francia. Fotos: AFP

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]