GENERANDO AUDIO...

Una madre envenenó a sus tres hijos en Dominicana. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Infanticidios en República Dominicana generan preocupación tras reportarse cuatro casos en agosto, incluidos tres menores envenenados por su madre en Santo Domingo Este.

Mujer envenenó a sus tres hijos

La Policía Nacional informó el lunes que una mujer identificada como Pennsylvania Jiménez Valdez, de 36 años, presuntamente mezcló veneno con jugo y lo dio a beber a sus tres hijos de 11, 9 y 7 años, antes de quitarse la vida con la misma sustancia. El hecho ocurrió en su residencia en Santo Domingo Este, en las afueras de la capital.

Los cuerpos fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. “Se les practicarán las autopsias para determinar oficialmente la causa de muerte y a la sustancia levantada en la escena del crimen se le practicarán los exámenes forenses toxicológicos”, indicó la institución.

En el lugar también se encontró una nota manuscrita que la policía atribuye a la mujer, aunque su contenido no fue divulgado.

Otro caso en Santo Domingo

Horas antes del triple homicidio, otro hecho ocurrió en una barriada de Santo Domingo, donde la policía arrestó a Dionys Zabala Reyes, acusado de asfixiar a su hijo de un año y ocho meses.

“Ha sido procesada la escena y entrevistado varias personas, incluyendo familiares directos del ahora detenido, quienes manifestaron haber detectado un comportamiento inusual durante los últimos días”, informó la Policía Nacional.

Infanticidios registrados en agosto

De acuerdo con las autoridades, este tipo de crímenes ha aumentado en el país. La tasa de homicidios en República Dominicana es de 8.20 por cada 100 mil habitantes en lo que va de 2025.

En agosto se han reportado cuatro infanticidios. La semana pasada, una pareja fue arrestada en la capital, acusada de causar la muerte a una niña de siete años que presentaba “signos de maltrato físico y de barbarie”, según las autoridades.

El 11 de agosto, en Nagua, al noreste del país, un hombre presuntamente ahorcó a su hijo de dos años y después se quitó la vida.

Investigación en curso

La Policía Nacional continúa con las investigaciones de los casos registrados en Santo Domingo y otras localidades, en los que se presume la participación directa de familiares en los crímenes.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]