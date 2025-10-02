GENERANDO AUDIO...

Los organizadores de la flotilla denunciaron un ataque. GETTY

La flotilla que transporta ayuda a Gaza afirmó el jueves que sigue “navegando con fuerza”, a pesar de la interceptación de varios de sus barcos por parte de las fuerzas israelíes, incluido el de la sueca Greta Thunberg.

La flotilla Global Sumud se presenta como una “misión pacífica y no violenta”. Partió de Barcelona a inicios de septiembre y está compuesta por unos 45 navíos con centenares de activistas propalestinos de más de 45 países, varios de ellos latinoamericanos.

El grupo navegaba el miércoles cuando la marina israelí interceptó parte de la flotilla tras advertirles que no entrara en aguas que están bajo su bloqueo. El navío de Thunberg fue uno de los que no pudieron continuar.

Sin embargo, Global Sumud afirmó que la mayoría de sus embarcaciones siguen su travesía a primera hora del jueves, acercándose a la costa gazatí a pesar de las interrupciones.

“30 barcos siguen navegando con fuerza hacia Gaza, a solo 46 millas náuticas (85 kilómetros) de distancia, a pesar de las incesantes agresiones de la marina de ocupación israelí”, publicó la flotilla en la red social X.

El portavoz de Global Sumud, Saif Abukeshek, dijo que las fuerzas israelíes interrumpieron 13 barcos que transportaban a unas 200 personas en total, entre ellas 30 de España, 11 de Brasil, tres de México, dos de Colombia y dos de Argentina.

Sin embargo, dijo en un video publicado en Instagram que “su misión continúa”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí había informado que detuvo sin incidentes “varios barcos” del grupo y que fueron “trasferidos a un puerto” del país.

“Greta y sus amigos están sanos y salvos”, añadió el mensaje junto a un video que deja ver a Thunberg.

Los organizadores de la flotilla denunciaron un ataque “ilegal contra trabajadores humanitarios desarmados”.

