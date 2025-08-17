GENERANDO AUDIO...

Una inundación repentina en la provincia norteña china de Mongolia Interior dejó nueve muertos y tres personas desaparecidas, informó el domingo la prensa estatal.

Un grupo de 13 personas acampaba en la zona de Urat Rear Banner, en Mongolia Interior, cuando ocurrió una inundación “repentina” alrededor de las 22:00 (hora local) del sábado, según la agencia estatal Xinhua.

Para la mañana del domingo, una persona había sido rescatada y 700 socorristas continuaban las operaciones de búsqueda de los desaparecidos, agregó la agencia de noticias.

El Ministerio de Operaciones de Emergencia ordenó el despliegue de esfuerzos de rescate a gran escala, la verificación del estado de los desaparecidos y envió un equipo a la zona, dijo la televisión estatal CCTV.

Los desastres naturales son comunes en China, sobre todo en el verano, cuando unas regiones enfrentan fuertes lluvias y otras soportan calores sofocantes.

Las lluvias torrenciales ya habían azotado a principios de agosto la provincia de Gansu, en el noroeste del país, donde causaron al menos 13 muertos, según los medios estatales chinos.

Las fuertes lluvias en Pekín dejaron 44 fallecidos en el actual verano boreal, y otros ocho murieron en un deslizamiento en la provincia vecina de Hebei.

Científicos indican que el calentamiento global hace que los patrones climáticos se vuelvan más intensos y las inundaciones sean más destructivas.