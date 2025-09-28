Irán, de nuevo bajo sanciones de la ONU por su programa nuclear

GENERANDO AUDIO...

El E3 reimpone sanciones por el programa nuclear iraní. Foto: AFP

Las sanciones de la ONU contra Irán volvieron a entrar en vigor este sábado por primera vez en una década, luego del fracaso de las negociaciones sobre su programa nuclear con las potencias occidentales. La reactivación de las medidas, que incluyen embargo de armas y restricciones económicas, comenzó a las 20:00 horas de Nueva York (domingo 00:00 GMT), tras el visto bueno del Consejo de Seguridad y el rechazo de Rusia y China a posponer la fecha límite.

ONU reactiva sanciones a Irán por programa nuclear

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, exhortó a Teherán a reanudar el diálogo: “La diplomacia sigue siendo una opción: un acuerdo sigue siendo la mejor salida para el pueblo iraní y el mundo. Para que eso ocurra, Irán debe aceptar conversaciones directas, realizadas de buena fe, sin demoras ni confusiones”, afirmó en un comunicado. Rubio llamó a los demás países a “implementar de inmediato” las sanciones contra Teherán.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, reveló que Washington ofreció suspender las sanciones por tres meses a cambio de que su país renunciara a todo su uranio enriquecido. “Eso es totalmente inaceptable”, declaró en Nueva York antes de regresar a Teherán. Pezeshkian agregó que Francia había propuesto una moratoria de un mes. “¿Por qué íbamos a meternos en una trampa así y encontrarnos con la soga al cuello cada mes?”, cuestionó.

Europa activa el mecanismo “snapback”

Reino Unido, Francia y Alemania, el grupo conocido como E3, activaron en agosto el mecanismo “snapback” para restablecer en 30 días las sanciones levantadas en 2015. En un comunicado, los ministros de Relaciones Exteriores de los tres países señalaron: “Urgimos a Irán abstenerse de cualquier acto de escalada y volver a cumplir sus obligaciones legalmente vinculantes de salvaguarda”.

Teherán llamó a consultas a sus embajadores en Francia, Alemania y Reino Unido como señal de protesta. La triada europea justificó la decisión por la falta de “gestos concretos” que demuestren la naturaleza pacífica del programa nuclear iraní.

Impacto económico inmediato

Habitantes de Teherán reportaron efectos en el mercado cambiario. “El impacto del regreso de las sanciones ya es evidente: el tipo de cambio está aumentando, lo que provoca un aumento de los precios”, dijo Dariush, un ingeniero de 50 años. En el mercado negro, un dólar se cotizó alrededor de 1.12 millones de riales, un máximo histórico, según portales de seguimiento de divisas.

Posiciones de Rusia y China

Rusia declaró que no aplicará las sanciones, al considerarlas inválidas. El canciller Serguéi Lavrov denunció “chantajes” para obtener concesiones unilaterales de Teherán. En 2015, Irán firmó un acuerdo con Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania que preveía la supervisión de sus actividades nucleares a cambio del levantamiento progresivo de sanciones, pero Estados Unidos se retiró del pacto en 2018.

Occidente sostiene que Irán podría desarrollar capacidad para fabricar armas atómicas, mientras Teherán insiste en que su objetivo es únicamente civil. “Irán nunca ha intentado ni intentará fabricar una bomba atómica. No queremos armas nucleares”, reiteró Pezeshkian ante la ONU.

