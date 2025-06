Irán planeaba atentado contra israelíes en Chipre; Israel lo frustra

Israel anunció este sábado 21 de junio que logró frustrar un intento de atentado planeado por Irán contra ciudadanos israelíes en Chipre, con ayuda de las autoridades de ese país europeo.

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, informó que el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica ―la fuerza militar ideológica de Irán―, intentó perpetrar un ataque dirigido a israelíes en territorio chipriota

“El cuerpo de los Guardianes de la Revolución trató de cometer un ataque contra ciudadanos israelíes en Chipre”, publicó Saar en su cuenta oficial de X.

The Islamic Revolutionary Guard Corps – the terror arm of the Iranian regime – tried to carry out an attack on Israeli citizens in Cyprus.

Thanks to the activity of the Cypriot security authorities, in cooperation with Israeli security services, the terror attack was thwarted.…