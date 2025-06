Irán realiza funerales de Estado para militares y científicos del conflicto con Israel

Este sábado 28 de junio, Irán llevó a cabo funerales de Estado en honor a alrededor de 60 altos mandos militares y científicos vinculados al programa nuclear, quienes fallecieron durante el reciente conflicto armado con Israel. La ceremonia se realizó en el centro de Teherán, donde se reunieron autoridades y miles de ciudadanos.

El conflicto, que duró 12 días y también involucró ataques de Estados Unidos, provocó la muerte de cientos de civiles y dejó miles de heridos. Las autoridades iraníes han declarado luto nacional y ordenaron el cierre de oficinas públicas y comercios en homenaje a las víctimas.

La ceremonia inició en la plaza Enghelab (Revolución) y se dirigió a la plaza Azadi (Libertad), en una procesión que recorrió unos 11 kilómetros. Los ataúdes, cubiertos con banderas iraníes, mostraban retratos de los comandantes fallecidos.

Entre los asistentes estuvieron el presidente Masud Pezeshkian, el general Esmail Qaani, jefe de la Fuerza Al Quds de la Guardia Revolucionaria, y Ali Shamkhani, asesor del líder supremo, quien resultó herido durante el conflicto.

Durante la ceremonia, miles de personas se concentraron en las calles portando banderas y pancartas. Algunas de ellas hacían referencia directa al conflicto con Israel.

El ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, publicó en redes sociales un mensaje en el que señaló:

“Los iraníes dieron su sangre, no su tierra; dieron a sus seres queridos, no su honor; resistieron una lluvia de bombas de mil toneladas, pero no se rindieron”.