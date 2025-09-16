GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El ejército israelí informó este martes que llevó a cabo un ataque contra una instalación militar de los rebeldes hutíes en el puerto de Hodeida, al oeste de Yemen, después de ordenar la evacuación de la zona.

Comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel

“Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron una infraestructura militar perteneciente al régimen terrorista hutí en el puerto de Hodeida”, señaló la institución en un comunicado. Según la versión oficial, los rebeldes utilizaban el puerto para trasladar armas suministradas por Irán con el objetivo de ejecutar ataques contra Israel y sus aliados.

Versión de los hutíes

La televisora Al Masirah, vinculada al movimiento hutí, reportó una serie de incursiones aéreas sobre el puerto, considerado estratégico para Yemen. El portavoz militar hutí Yahya Saree aseguró que sus defensas aéreas respondieron en ese momento contra los aviones israelíes.

Contexto del conflicto

Los hutíes, grupo político y armado que controla gran parte del territorio yemení, han atacado embarcaciones en el mar Rojo en lo que consideran una muestra de apoyo a los palestinos en Gaza. También han lanzado misiles hacia Israel, la mayoría interceptados.

En respuesta, Israel ha ejecutado varios ataques contra zonas bajo control hutí, incluido el puerto de Hodeida, un punto clave para la entrada de suministros al país.

