Israel bombardea complejo de Hamás en Doha; Qatar condena ataque

Foto: AFP / Ilustrativa

Israel bombardeó este martes un complejo utilizado por dirigentes de Hamás en Doha, Qatar, lo que provocó una fuerte condena del gobierno catarí, que calificó el hecho como un ataque “cobarde”. Según las autoridades israelíes, el objetivo eran líderes del movimiento islamista.

El portavoz de la cancillería de Catar, Majed al Ansari, aseguró que los bombardeos impactaron en edificios residenciales donde se alojan miembros de la oficina política de Hamás en la capital catarí. El funcionario expresó en la red social X que se trató de una agresión inaceptable contra civiles y diplomáticos del movimiento.

Israel afirma que atacó a líderes de Hamás

El ejército israelí informó que, junto con la agencia de seguridad, realizó un “bombardeo preciso” contra dirigentes superiores de Hamás. Aunque no detallaron el lugar exacto, el anuncio coincidió con las explosiones reportadas en Doha por periodistas de la AFP.

Un corresponsal en la capital catarí confirmó que las detonaciones alcanzaron un complejo utilizado por Hamás. Además, la cadena Al Jazeera citó a un funcionario del movimiento que aseguró que el ataque golpeó a negociadores de Hamás que se encontraban en la ciudad.

Catar condena ataque en Doha

El gobierno catarí denunció que el bombardeo fue dirigido contra viviendas de dirigentes de Hamás, lo que consideró una violación a la seguridad y soberanía de su territorio. “El Estado de Catar condena firmemente el cobarde ataque israelí”, señaló Al Ansari en su comunicado.

Catar ha sido durante años uno de los países donde Hamás mantiene representación política, además de participar en gestiones de mediación en el conflicto con Israel. Por ello, las explosiones en Doha generaron preocupación internacional, al tratarse de un territorio que hasta ahora no había sido escenario directo de ataques de este tipo.

Qué sigue tras las explosiones

Hasta el momento, ni Israel ni Hamás han confirmado si hubo víctimas entre los dirigentes señalados como blanco del ataque. Tampoco se precisó si los negociadores del grupo islamista resultaron heridos.

La cancillería catarí advirtió que seguirá denunciando en foros internacionales lo que considera una “agresión contra civiles” y pidió a la comunidad global actuar para frenar la escalada de violencia.



