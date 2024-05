Israel pasa por alto orden de la Corte Internacional y bombardea Rafah

Pese a que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) le ordenó la víspera suspender sus operaciones en esa zona del extremo sur de la Franja de Gaza, Israel bombardeó este sábado la ciudad de Rafah.

Se trata del ataque a una ciudad que Israel considera considera clave en su guerra contra Hamás. No se han reportado número de víctimas.

Sede do Hamas em Rafah, sul de Gaza, foi explodida pelas FDI de Israel. O andamento da guerra contra os terroristas apoiados pelos progressistas e pela nefasta diplomacia do lulismo parece indicar que o Hamas está ficando acéfalo, sem comunicações, esgotando-se o armamento e o… pic.twitter.com/w1ndFkai05

Israel consideró que la orden de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de detener su ofensiva militar sobre Ráfah, en el sur de Gaza, le da margen para llevar a cabo alguna acción militar allí.

“Lo que nos piden es que no cometamos genocidio en Ráfah. No cometimos genocidio y no lo cometeremos”,

Declaró el sábado el asesor de seguridad nacional del primer ministro Benjamin Netanyahu.