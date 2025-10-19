GENERANDO AUDIO...

Gaza afectada por bombardeos de Israel. Foto: Reuters

Aviones israelíes llevaron a cabo dos ataques aéreos en el sur de la Franja de Gaza, según testigos y medios locales, mientras un oficial militar acusó a Hamás de violar el alto el fuego y atacar a las tropas, informó la AFP.

Los hechos ocurren desde que se implementó la tregua el pasado 10 de octubre, promovida por Estados Unidos, la cual permitió también el regreso de rehenes a Israel. Sin embargo, este intercambio de hostilidades amenaza la estabilidad del acuerdo.

Enfrentamientos y ataques en Rafah

Dos testigos palestinos informaron a la AFP que primero se registraron enfrentamientos en Rafah, ciudad bajo control israelí, seguidos por los ataques aéreos.

“Los aviones de combate llevaron a cabo dos ataques aéreos en Rafah en una zona bajo control militar israelí”, señaló uno de los testigos.

Otro testigo confirmó que los enfrentamientos iniciales involucraron a miembros de Hamás y otro grupo armado palestino, también en áreas bajo control militar israelí.

Por su parte, un oficial israelí indicó que combatientes de Hamás habían atacado a sus fuerzas con disparos de francotirador y lanzagranadas, calificando los hechos como una “violación flagrante del alto el fuego”.

Tregua entre Hamás e Israel en riesgo

Aunque la tregua se ha mantenido desde el 10 de octubre, varios incidentes han dejado víctimas entre los ciudadanos palestinos. Por su parte, Hamás denunció numerosas violaciones por parte de Israel, incluyendo la muerte de 37 personas desde el inicio de la tregua.

La comunidad internacional observa con preocupación los recientes hechos, ya que cualquier escalada podría poner en peligro la frágil paz alcanzada en la región.