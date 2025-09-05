Video: Israel bombardea edificio de 14 pisos en Gaza; lo derriba en segundos

GENERANDO AUDIO...

Israel bombardea edificio de 14 pisos en Gaza. Foto: AFP

En cuestión de segundos, el ejército israelí derribó un edificio de 14 pisos en Gaza, presuntamente utilizado por el grupo Hamás. El momento exacto del bombardeo fue captado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Israel ataca edificio en Gaza y lo derrumba en segundos

Al cumplirse 700 días de guerra, el edificio conocido como Mushtaha, de 14 plantas, en la ciudad de Gaza, quedó en escombros luego de un bombardeo del ejército de Israel.

De acuerdo con las Fuerzas de Defensa de Israel, el inmueble era utilizado por el grupo Hamás. Antes del ataque, según el gobierno israelí, se tomaron medidas para reducir daños a la población civil.

“Hamás había instalado dentro de ese edificio infraestructuras utilizadas para preparar y llevar a cabo ataques contra las tropas del ejército israelí. Antes del ataque, se tomaron medidas de precaución para limitar los daños causados a la población civil, incluyendo avisos previos, el uso de munición de precisión, vigilancia aérea e inteligencia”, indicaron autoridades

Israel ha intensificado sus bombardeos en Ciudad de Gaza desde que anunció sus planes de capturar la mayor urbe del enclave palestino.

Israel advierte más bombardeos

Previo al ataque que derrumbó el edificio, Israel aseguró que Hamás utiliza edificios de gran altura, principalmente, para actividades terroristas, por lo que advirtió que habrá más ataques.

“En los próximos días, atacará estructuras que se han convertido en infraestructura terrorista en Ciudad de Gaza: cámaras, centros de mando de observación, posiciones de francotiradores y antitanques, y complejos de mando y control”.

Decenas de muertos en un día

El Ministerio de Salud de Gaza informó que al menos 30 palestinos murieron en las últimas 24 horas a causa de los ataques israelíes, de los cuales 20 fallecieron en la ciudad de Gaza.

La ofensiva forma parte de un conflicto que inició el 7 de octubre de 2023, cuando hombres armados liderados por Hamás atacaron el sur de Israel, causando la muerte de alrededor de mil 200 personas, en su mayoría civiles, y tomando 251 rehenes.

[TE PUEDE INTERESAR: México respalda llamado urgente de la ONU ante hambruna en Gaza]

Desde entonces, el Ministerio de Salud de Gaza estima que más de 64 mil palestinos han muerto en la Franja. Gran parte del territorio permanece en ruinas, con una población que enfrenta una grave crisis humanitaria, marcada por la escasez de agua, alimentos y atención médica.