La embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, calificó al grupo palestino Hamás como una “organización terrorista monstruosa” al exhibir los cuerpos de la familia Bibas, a quien secuestraron el 7 de octubre de 2023 y asesinaron en la Franja de Gaza.

A Shiri Bibas y sus hijos Kfir y Ariel, de 9 meses y 4 años, respectivamente, así como Oded Lifshitz, de 84 años, los secuestraron violentamente y los asesinaron en cautiverio en la Franja de Gaza.

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari, señaló que a los menores los asesinaron brutalmente en noviembre de 2023.

Al parecer, de acuerdo con reportes, los estrangularon y destrozaron sus cuerpos antes y después de su muerte.

Sin embargo, los restos de Shiri Bibas, madre de los pequeños, no corresponden a los de la mujer, lo cual viola el acuerdo por parte Hamás.

Tras los hechos, Israel señaló que Hamás muestra un “inhumano espectáculo” al exhibir los féretros de las víctimas israelíes, lo cual ilustra la sanguinaria e insensible actitud de la organización terrorista.

