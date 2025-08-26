GENERANDO AUDIO...

Periodistas conmemoran a colegas asesinados en Gaza. Foto: AFP.

Israel lamentó el “trágico accidente” registrado en el hospital Nasser, ubicado en el sur de la Franja de Gaza, tras un bombardeo en el que murieron al menos 20 personas, entre ellas cinco periodistas.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, señaló que “Israel valora el trabajo de los periodistas, el personal médico y todos los civiles”. Añadió que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) realizan una investigación sobre lo ocurrido.

FDI reconocen bombardeo en Gaza

Las FDI reconocieron la autoría del ataque en el hospital de Gaza y expresaron que no atacan de forma deliberada a periodistas ni a civiles ajenos al conflicto. El Ejército indicó que lamenta los daños ocasionados y reiteró que su ofensiva tiene como objetivo a integrantes de Hamás.

El comunicado oficial precisó: “Nuestra guerra es contra los terroristas de Hamás. Nuestros objetivos juntos son derrotar a Hamás y traer a nuestros rehenes a casa”.

Ministerio de Sanidad de Gaza reporta dos impactos

El Ministerio de Sanidad gazatí, vinculado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), informó que un primer impacto alcanzó el cuarto piso del complejo hospitalario. Posteriormente, un segundo ataque ocurrió mientras llegaban ambulancias al lugar.

OMS confirma heridos en hospital de Gaza

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó en la red social X que el ataque dejó al menos 50 personas heridas, entre ellas pacientes en estado crítico.

El ataque afectó directamente a personal sanitario, pacientes y periodistas que se encontraban en la zona del hospital.

