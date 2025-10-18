Israel condiciona apertura Rafah hasta que Hamás entregue cuerpos de rehenes

GENERANDO AUDIO...

Israel busca que Hamás devuelva todos los cuerpos de rehenes. Foto: Reuters

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informó que el paso fronterizo de Rafah, entre Gaza y Egipto, permanecerá cerrado hasta que Hamás devuelva los cuerpos de todos los rehenes fallecidos que aún se encuentran en Gaza.

En un comunicado, la oficina de Netanyahu indicó que la reapertura se evaluará según el cumplimiento de Hamás con sus obligaciones de entregar a los rehenes y los cuerpos, así como los términos acordados del alto el fuego.

El sábado, la embajada palestina en El Cairo anunció que el paso se reabriría el lunes para permitir el regreso de palestinos que viven en Egipto. Sin embargo, las autoridades israelíes aclararon que solo se permitirá el tránsito de personas, sin paso de ayuda humanitaria.

Paso de Rafah, cerrado desde 2024

El ejército israelí tomó el control del lado palestino del cruce el 7 de mayo de 2024, alegando que las instalaciones se habían usado con fines terroristas y posibles operaciones de contrabando de armas. Tras la toma, se suspendió todo acceso, incluido el del personal de la ONU.

El paso solo se reabrió de manera temporal durante el alto el fuego del 19 de enero de 2025, que permitió un flujo limitado de personas y bienes entre Gaza y Egipto.

