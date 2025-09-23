Israel: conflicto es contra Hamás, no contra el pueblo palestino

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

La Embajada de Israel en México reiteró que la guerra en Gaza no es contra el pueblo palestino, sino contra la organización terrorista Hamás, responsable de la masacre del 7 de octubre de 2023, cuando más de 1,200 personas fueron asesinadas y más de 250 secuestradas.

El gobierno israelí subrayó que mantiene su compromiso con el derecho internacional humanitario y la protección de la población civil en todos los escenarios de conflicto. En este sentido, detalló que ha implementado medidas como corredores humanitarios, alertas previas a operaciones y el suministro de ayuda constante hacia Gaza.

Israel detalla medidas humanitarias en Gaza

De acuerdo con la Embajada, desde el inicio de la operación “Espadas de Hierro” han ingresado a Gaza casi 2.1 millones de toneladas de ayuda humanitaria mediante más de 107 mil camiones y miles de envíos por tierra, aire y mar.

En mayo de 2025 se instalaron centros de distribución del Fondo Humanitario para Gaza, lo que permitió reducir el control de Hamás sobre la ayuda. Desde entonces han entrado más de 15,800 camiones y se han distribuido cerca de tres millones de cajas de alimentos, equivalentes a 167 millones de raciones.

Postura ante reconocimiento de un Estado palestino

Israel también rechazó el reconocimiento unilateral de un Estado palestino, al considerar que sin acuerdos mutuos, fronteras claras y garantías de seguridad, no se logrará una paz duradera. Aseguró que decisiones de este tipo pueden enviar un mensaje de respaldo a grupos terroristas en Gaza, Irán y Yemen, poniendo en riesgo la seguridad regional.

La Embajada recalcó que aún 48 personas permanecen secuestradas en Gaza, privadas de libertad en condiciones inhumanas. Exigió su liberación inmediata y pidió a la comunidad internacional, incluido México, mantener su apoyo en la lucha contra el terrorismo y en favor de una solución negociada para la región.