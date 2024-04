Israel debe cambiar su estrategia en la guerra con Hamás si quiere el apoyo de países vecinos

La noche del sábado, Irán lanzó un ataque nunca antes visto en contra de Israel con drones y misiles a su territorio, lo que encendió las alarmas a nivel mundial por un conflicto que se podría extender a toda la región del Medio Oriente.

La internacionalista, Brenda Estefan, destaca que se rompen muchos dogmas con este ataque, por un lado, recuerda que Irán desde 1979, con el establecimiento del régimen de los ayatolas, nunca había atacado de manera directa a Israel.

Por otro lado, Israel no había sufrido ataque de parte de otro estado desde 1991, cuando el presidente de Irak, Saddam Husseín, le lanzó una serie de misiles scud.

Israel en alerta por ataque de Irán

Brenda Estefan detalla que el ataque de Irán es una amenaza, que Israel se toma muy en serio, a pesar de que todo indica que Teherán buscó que fuera bien calibrado, que hiciera mucho ruido, pero no muchos daños.

“Porque Irán advirtió a Estados Unidos y a algunos países vecinos que este ataque llegaría, que habría un ataque masivo con misiles y drones a territorio israelí, lo cual permitió poner en alerta no solamente a Israel, sino también a sus aliados y que lograran una taza de neutralización de los ataques del 99%”. Brenda Estefan, experta internacionalista.

La taza de efectividad se logró gracias al famoso “Domo de Hierro”, pero también por la ayuda de los aliados de Israel, que en este caso no fue solo Estados Unidos, sino también el Reino Unido, Francia e incluso países árabes como Jordania y Arabia Saudita.

Recuerda que la relación entre ambas naciones ha sido tensa históricamente, desde 1979, pero los últimos seis meses, a partir del ataque de Hamás a Israel y el inicio de la guerra en Gaza, la situación se ha tornado más compleja.

“Ha habido muchos ataques a través de los que se conoce como “Proxys”, las milicias de Irán en diferentes países de la región como el Hezbolá, Hamás o los Hutíes y también del Ejército israelí a intereses de Irán en otros países”. Brenda Estefan, experta internacionalista.

Señala que se rompió una línea roja con lo ocurrido el 1 de abril porque se atacó a una sede diplomática, una embajada.

“Está claro que Irán ya había sufrido muchos ataques por parte de Israel, había sido neutralizado uno de los líderes de Hezbolá en Beiru, habían sido atacados varios de sus intereses en Siria y decide poner un manotazo en la mesa de esta forma, con este ataque inédito, con más de 300 drones y misiles la noche del sábado al domingo”. Brenda Estefan, experta internacionalista.

Las tensiones siguen entre Israel e Irán

“De entrada teníamos un Israel muy aislado diplomáticamente en los meses recientes ante la guerra en Gaza, donde muchos países, particularmente de la región, le habían expresado a Israel su desacuerdo con cómo se estaba manejando la estrategia militar en Gaza”. Brenda Estefan, experta internacionalista.

Puntualiza que lo ocurrido el fin de semana es un buen momento diplomático para Israel porque vuelve a unir algunas voces de la región y eso cambia las cosas.

Pero países del Golfo o naciones como Jordania no van a tomar partido por Israel si no cambian su estrategia en Gaza, porque las poblaciones de estos países están decididas a apoyar a los palestinos por lo que se ve poco probable que exista una alianza entre Israel y los gobiernos de estas regiones si no existe un cambio o una disminución de los ataques del Ejército israelí en la Franja de Gaza.