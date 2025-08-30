GENERANDO AUDIO...

El ejército israelí declaró este viernes que Ciudad de Gaza es una “zona de combate peligrosa” antes de lanzar una ofensiva para tomar la urbe más poblada de la Franja de Gaza, devastada tras casi dos años de guerra.

La medida implica el fin de la “pausa táctica local” que permitía, desde julio, el paso de convoyes de ayuda humanitaria de la ONU y de organizaciones internacionales.

Avance militar en Ciudad de Gaza

“A partir de hoy la pausa táctica local no se aplicará a la zona de Ciudad de Gaza, que constituye una zona de combate peligrosa”, informó el ejército israelí en un comunicado.

Pese a la presión internacional para poner fin a la guerra, Israel mantiene sus planes de controlar la localidad, considerada por sus autoridades como uno de los últimos bastiones de Hamás.

La ONU estima que casi un millón de personas habitan en la gobernación de Gaza —que incluye la ciudad y sus alrededores—, la mayoría desplazadas en múltiples ocasiones desde el inicio del conflicto.

Desplazamiento forzado y hambruna

“La muerte nos está cercando. Emprendemos la marcha sin saber si llegaremos a salvo o si moriremos a mitad de camino”, relató a AFP Mohamed Abu Qamar, de 42 años, mientras se preparaba para huir hacia el sur.

Otro residente, Abdul Karim Al Damagh, de 64 años, dijo que es la quinta vez que abandona su hogar: “Puede que el sur sea más tranquilo, pero no es seguro, el miedo nos persigue”.

La Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC) declaró la semana pasada un estado de hambruna en la zona, atribuido por agencias de la ONU a la “obstrucción sistemática de Israel”.

Balance de víctimas

Según la Defensa Civil de Gaza, al menos 55 personas murieron este viernes por ataques israelíes. Sin embargo, las restricciones de acceso a medios internacionales impiden la verificación independiente de estas cifras.

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza, la ofensiva ha dejado hasta ahora 63.025 muertos, en su mayoría civiles. La ONU considera sus datos como fiables.

Rehenes y represalias

El ejército israelí confirmó la recuperación de los cuerpos de dos rehenes, entre ellos Ilan Weiss, asesinado el 7 de octubre de 2023 durante el ataque de Hamás que dejó 1.219 muertos y 251 personas secuestradas.

Actualmente, se estima que 47 rehenes permanecen cautivos en la Franja, de los cuales una veintena seguirían con vida.

El portavoz militar de Hamás advirtió que los rehenes israelíes enfrentan “los mismos riesgos” que la población civil en la inminente ofensiva.

La escalada en Gaza ha generado nuevas tensiones diplomáticas. Turquía anunció el cierre de sus puertos y espacio aéreo a barcos y aviones oficiales israelíes, aunque aclaró que la medida no afectará los vuelos comerciales. Mientras que Hamás celebró la decisión y pidió intensificar las sanciones internacionales contra Israel para “poner fin al genocidio y la destrucción en Gaza”.

