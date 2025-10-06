GENERANDO AUDIO...

Israel expulsó a 171 activistas que participaron en una flotilla de ayuda humanitaria con destino a Gaza, entre ellos la activista sueca Greta Thunberg, informó este lunes el ministerio de Relaciones Exteriores.

En una publicación en la red social X, la cancillería indicó que otros “171 provocadores de la flotilla Hamás–Sumud, incluida Greta Thunberg, fueron expulsados hoy de Israel a Grecia y Eslovaquia”.

El ministerio agregó que los expulsados son ciudadanos de Grecia, Italia, Francia y Estados Unidos, entre otros países. Las autoridades difundieron imágenes donde se observa a Thunberg junto a dos mujeres caminando por el Aeropuerto Internacional Ben Gurion de Tel Aviv, vistiendo los chándales grises utilizados en las cárceles israelíes.

Activistas permanecen bajo custodia israelí

La cancillería israelí informó que 138 activistas de la flotilla Global Sumud aún permanecen bajo custodia israelí.

La flotilla, compuesta por 45 embarcaciones, tenía como objetivo romper el bloqueo israelí y entregar ayuda humanitaria a Gaza, donde la ONU ha declarado un estado de hambruna tras dos años de conflicto.

Israel interceptó la flotilla en aguas internacionales

El pasado miércoles, Israel interceptó los primeros barcos de la flotilla en aguas internacionales. Un funcionario israelí declaró el jueves que 400 personas habían sido detenidas como parte del operativo.

Activistas denuncian maltrato durante expulsión

Algunos activistas internacionales expulsados a Turquía denunciaron el sábado que fueron víctimas de violencia y que fueron “tratados como animales”.

Sin embargo, el ministerio de Relaciones Exteriores israelí negó las acusaciones, asegurando en su último mensaje en X que “todos los derechos legales de los participantes en este espectáculo mediático fueron y seguirán siendo completamente respetados”.

“Las mentiras que están difundiendo son parte de su campaña premeditada de noticias falsas”, agregó la cancillería.

