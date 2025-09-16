Israel derriba edificio más alto de Gaza

GENERANDO AUDIO...

Torre Al-Ghafri. Foto: AFP.

En una nueva ofensiva de Israel, un ataque derribó la torre Al-Ghafri, en el oeste de la Ciudad de Gaza, que albergaba oficinas y que constaba de 18 pisos, así como apartamentos.

De acuerdo con medios internacionales, el gobierno israelí ha señalado que Hamas hace uso militar de este tipo de rascacielos, y que en la estructura destruida existía un “sistema de inteligencia y puestos de observación”.

Fuertes bombardeos sobre Ciudad de Gaza tras visita de Rubio a Jerusalén

Israel bombardeó intensamente Ciudad de Gaza la madrugada del martes, informaron varios testigos a la AFP, un día después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, respaldara durante una visita a Jerusalén la ofensiva israelí en el devastado territorio palestino.

“Hay un bombardeo intenso e implacable sobre Ciudad de Gaza, y el peligro sigue aumentando”, contó a la AFP el testigo Ahmed Ghazal, al añadir que varias viviendas fueron destruidas y que residentes estaban atrapados bajo los escombros.

El portavoz de la Defensa Civil gazatí, Mahmud Bassal, dijo a la AFP que “los bombardeos continúan siendo intensos en toda Ciudad de Gaza y el número de muertos y heridos sigue aumentando”.