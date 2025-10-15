Israel devuelve 45 cuerpos palestinos a Gaza bajo acuerdo de alto el fuego

GENERANDO AUDIO...

Israel devolvió este miércoles los cuerpos de 45 palestinos a la Franja de Gaza, según informó el Ministerio de Salud del enclave, controlado por Hamás. Con esta entrega, el número total de cuerpos regresados asciende a 90, en medio del proceso de intercambio acordado como parte del alto el fuego vigente.

Acuerdo mediado por Trump establece intercambio de cuerpos

El retorno de los cuerpos se da en el marco de un acuerdo de alto el fuego negociado por el presidente estadounidense Donald Trump, que contempla la devolución de 15 palestinos por cada israelí fallecido. Las operaciones se realizaron a través de puntos de control coordinados por la Cruz Roja Internacional, bajo supervisión de observadores internacionales.

El lunes, Hamás entregó los cuerpos de tres israelíes y un ciudadano nepalí, mientras que el martes se sumaron otros tres israelíes y un cadáver no identificado. Según las Fuerzas de Defensa de Israel, este último no corresponde a ninguno de los rehenes registrados como fallecidos durante el conflicto.

Intercambio busca reducir tensiones en la Franja de Gaza

El intercambio de restos humanos forma parte de los esfuerzos internacionales por mantener la tregua y facilitar futuras negociaciones entre Israel y Hamás. Aunque el acuerdo ha permitido un descenso temporal de la violencia, las autoridades locales advierten que la situación en la Franja de Gaza sigue siendo inestable y humanitariamente crítica.