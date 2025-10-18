Israel devuelve a Gaza cuerpos de 15 palestinos

GENERANDO AUDIO...

El acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás inició el 10 de octubre. Foto: AFP

Israel restituyó al territorio de Gaza los cuerpos de 15 palestinos, según informó el Ministerio de Salud de Gaza el sábado 18 de octubre. Con esta acción, el número total de cadáveres repatriados por Israel asciende a 135, en el marco del acuerdo de alto al fuego pactado entre las partes en conflicto, con la mediación de la comunidad internacional.

La restitución se da tras la entrega, por parte del grupo islamista Hamás, del cuerpo de un rehén israelí fallecido. El intercambio se realizó la noche del viernes a través de la Cruz Roja Internacional, que actuó como intermediaria.

Acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás

El intercambio de cuerpos está contemplado en el acuerdo de alto al fuego firmado entre Israel y Hamás, vigente desde el 10 de octubre, luego de dos años de conflicto armado en la Franja de Gaza.

Según los términos del acuerdo, Israel debe devolver los restos de 15 palestinos por cada ciudadano israelí fallecido que sea entregado por Hamás. Las negociaciones cuentan con la mediación de organismos internacionales, y tienen como objetivo principal la repatriación de cuerpos y liberación de personas retenidas durante el conflicto.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Detalles del intercambio de cuerpos

Durante la noche del viernes, Hamás entregó a Israel el cuerpo de un rehén israelí. En respuesta, el sábado, Israel procedió a devolver los cadáveres de 15 palestinos al enclave costero.

Este es uno de los intercambios más recientes desde que se activó el acuerdo de cese al fuego. La devolución de cuerpos ha sido una de las condiciones impuestas por ambas partes para mantener la tregua activa.

Situación de rehenes vivos y fallecidos

El acuerdo de alto al fuego también estipuló que Hamás debía liberar el lunes pasado a los 20 rehenes israelíes que seguían con vida, así como entregar los cuerpos de 28 personas fallecidas durante el cautiverio.

De acuerdo con la información oficial, el grupo islamista cumplió con la entrega de los rehenes vivos, pero únicamente pudo entregar los restos de 10 de los 28 fallecidos. Las autoridades de Hamás señalaron dificultades logísticas para la localización y recuperación de los cuerpos debido al estado de destrucción en varias zonas de la Franja de Gaza.

Repatriaciones previas y cifras totales

Con esta nueva entrega de cadáveres, la cifra total de cuerpos palestinos restituidos por Israel desde la entrada en vigor del acuerdo asciende a 135. No se ha especificado públicamente la identidad de los cuerpos devueltos, ni su relación directa con eventos militares recientes.

Las repatriaciones han sido coordinadas bajo supervisión de organismos humanitarios internacionales, con especial participación del Comité Internacional de la Cruz Roja, que ha facilitado la logística de traslado en ambos sentidos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Contexto del conflicto y cese al fuego

El conflicto entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza comenzó hace más de dos años y ha dejado miles de víctimas, entre muertos, heridos y desplazados. La tregua vigente desde el 10 de octubre busca frenar los enfrentamientos y dar paso a soluciones de carácter humanitario, incluyendo intercambios de cuerpos y liberación de personas retenidas.

Aunque el cese al fuego se mantiene, las condiciones impuestas para su continuidad dependen de la cooperación mutua en la identificación, recuperación y devolución de los cadáveres y en el tratamiento de los sobrevivientes.