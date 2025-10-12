GENERANDO AUDIO...

Israel y Hamás intercambiarán rehenes. Foto: AFP

La liberación de los rehenes que siguen retenidos en la Franja de Gaza se espera para “temprano en la mañana del lunes”, declaró este domingo Shosh Bedrosian, la portavoz del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

“La liberación de nuestros rehenes empezará temprano en la mañana del lunes. Esperamos que nuestros 20 rehenes vivos sean liberados juntos, y entregados todos, al mismo tiempo a la Cruz Roja y transportados en seis u ocho vehículos”, afirmó Bedrosian en una rueda de prensa.

El alto el fuego en Gaza se mantiene por tercer día este domingo, en vísperas de un intercambio previsto de rehenes y prisioneros, y de una cumbre internacional que busca abrir un camino hacia la paz tras dos años de guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está entre los dirigentes que se espera que asistan el lunes a la ciudad balnearia egipcia de Sharm el-Sheikh para la cumbre de paz sobre Gaza que presidirá junto con el presidente egipcio Abdel Fattah al Sisi.

Intercambio de rehenes y prisioneros

El acuerdo de paz en Gaza depende de que ambas partes respeten el compromiso que asumieron para intercambiar rehenes israelíes secuestrados por Hamás el 7 de octubre de 2023 por palestinos detenidos en cárceles israelíes.

Se trata de 48 rehenes israelíes (20 vivos y 28 falllecidos) a cambio de 250 prisioneros palestinos y mil 700 gazatíes detenidos por Israel desde que comenzó la guerra.

Hamás afirmó que liberará a los rehenes israelíes el lunes por la mañana, antes de la fecha límite que se cumple al mediodía (0900 GMT), bajo los términos del acuerdo de alto al fuego propuesto por Trump.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que esperaba que su país pudiera celebrar un “día de alegría nacional” el lunes por la noche, una vez que los rehenes vivos y fallecidos en cautiverio sean devueltos.

Cumbre sobre Gaza

Trump y Al Sisi presidirán el lunes la cumbre de paz sobre Gaza en Sharm el-Sheikh.

La reunión tiene como objetivo “poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, intensificar los esfuerzos para lograr la paz y la estabilidad en Oriente Medio y marcar el comienzo de una nueva era de seguridad y estabilidad regionales”, según la oficina del presidente egipcio.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, confirmó su asistencia, al igual que el primer ministro británico Keir Starmer; el presidente francés Emmanuel Macron; el presidente del gobierno español Pedro Sánchez; la primera ministra italiana Giorgia Meloni, y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

La presencia del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aún no está confirmada y Hamás ha dicho que no participará en la reunión porque ya actúa mediante mediadores de Catar y Egipto.

