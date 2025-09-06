GENERANDO AUDIO...

Israel prepara nueva ofensiva terrestre en el lugar. Fotos: AFP

El ejército israelí pidió este sábado a los habitantes de Ciudad de Gaza evacuar hacia una zona humanitaria en el sur, antes de la anunciada ofensiva terrestre para tomar la localidad más poblada del territorio palestino.

El coronel Avichay Adraee, portavoz en árabe del ejército israelí, instó en redes sociales a la población a desplazarse hacia el sur. Horas más tarde también solicitó evacuar la torre Al Roya, ubicada en el barrio Al Rimal, en el suroeste de la ciudad, antes de un bombardeo inminente.

ONU advierte sobre situación en Ciudad de Gaza

La ONU estima que cerca de un millón de personas se encuentran en Ciudad de Gaza y advirtió sobre un “desastre” si la ofensiva se amplía.

El ejército israelí asegura controlar el 75% de la Franja de Gaza y el 40% de la ciudad. Señala que busca acabar con Hamás y liberar a los rehenes.

El llamado se produjo después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que Estados Unidos mantiene conversaciones “muy profundas” con Hamás tras el ataque del 7 de octubre de 2023.

“Les dijimos, ‘déjenlos salir a todos ahora mismo, déjenlos salir a todos, y sucederán cosas mucho mejores para ellos'”, declaró Trump. El mandatario indicó que algunos de los rehenes pudieron haber muerto recientemente.

El ejército israelí calcula que 25 de los 47 cautivos que permanecen en Gaza —de los 251 secuestrados el 7 de octubre— han muerto.

Zona humanitaria en Al Mawasi

El ejército señaló que para “facilitar la evacuación de los habitantes de la ciudad”, un área en Al Mawasi fue designada como zona humanitaria.

Según el ejército, la zona cuenta con “infraestructuras humanitarias esenciales” y está equipada “con alimentos, tiendas de campaña, medicinas y equipos médicos”.

Sin embargo, desplazados en el lugar cuestionan las condiciones. Abdelnaser Muchtaha, de 48 años, afirmó: “El ejército miente a la gente, cuando buscamos ayuda (…) abren fuego”.

Basam al Astal, de 52 años, dijo que la zona no es “ni humanitaria ni segura”. “Cada día muere más gente, no hay espacio para las carpas, ni servicios humanitarios, ni agua, ni saneamiento, ni ayuda alimentaria”, aseguró.

Intensificación de operaciones en Ciudad de Gaza

El viernes, el ejército israelí bombardeó un edificio en el centro de Ciudad de Gaza tras advertir su evacuación. La torre colapsó por completo.

El ejército declaró que Hamás utilizaba la estructura para “preparar y llevar a cabo ataques”. El movimiento calificó las acusaciones como “mentiras descaradas”.

De acuerdo con la Defensa Civil del territorio, 42 personas murieron ese día por disparos o bombardeos israelíes, la mitad en Ciudad de Gaza.

Balance de víctimas en Israel y Gaza

El ataque del 7 de octubre de 2023 dejó 1,219 personas muertas en Israel, la mayoría civiles, según cifras oficiales.

Las represalias israelíes han causado al menos 64,300 muertos en Gaza, en su mayoría mujeres y niños, de acuerdo con el Ministerio de Salud del enclave, cuyos datos son considerados fiables por la ONU.

