Israel moviliza tropas en la Franja de Gaza. Foto: AFP

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, autorizó la ofensiva militar en la Ciudad de Gaza y la movilización de 60 mil reservistas, mientras mediadores internacionales esperan la respuesta de Israel a una nueva propuesta de tregua en la Franja.

El gabinete de seguridad de Benjamin Netanyahu había aprobado previamente un plan para controlar toda Gaza, liberar a los rehenes y desarmar al movimiento islamista palestino Hamás.

“El ministro Katz ha aprobado el plan de ataque del ejército israelí en Ciudad de Gaza y la emisión de órdenes de movilización de los reservistas necesarios para la misión”, indicó su departamento a la AFP.

En los 22 meses de guerra, el ejército de Israel ha tomado aproximadamente el 75% de la Franja de Gaza, intensificando recientemente los ataques aéreos y operaciones terrestres en los últimos bastiones de Hamás.

Situación en los barrios y campo de batalla

Según medios locales, la división 99 está a punto de tomar el barrio de Zeitún, y el siguiente objetivo es Al Sabra.

Un vecino, Husein al Dairi, relató: “Las explosiones no cesan en Al Sabra. Los tanques y la artillería nos disparan, pero también los drones”.

El ejército israelí afirma que sus operaciones buscan desmantelar las capacidades militares de Hamás.

Propuesta de tregua y negociaciones

Hamás aceptó una nueva propuesta de tregua presentada por mediadores de Egipto, Catar y Estados Unidos, mientras Israel aún no responde formalmente.

La propuesta contempla:

Liberación de 10 rehenes vivos y restos mortales de 18 fallecidos .

y restos mortales de . Alto al fuego de 60 días y negociaciones para poner fin al conflicto.

Una fuente del gobierno israelí reafirmó: “Estamos en la fase decisiva final contra Hamás, y no dejaremos atrás a un solo rehén”.

Catar elogió la respuesta de Hamás como “muy positiva”, destacando que retoma gran parte de un plan norteamericano previamente aprobado por Israel.