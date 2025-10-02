GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Israel anunció que deportará a Europa a los activistas propalestinos de una flotilla de ayuda dirigida a Gaza y señaló que ninguno de sus barcos logró romper el bloqueo naval al territorio palestino.

La flotilla Global Sumud, que significa “resiliencia” en árabe, partió de Barcelona a inicios de septiembre con unos 45 navíos y centenares de activistas de más de 45 países, varios de ellos latinoamericanos.

La Marina israelí comenzó el miércoles a interceptar esos barcos tras advertirles que no entraran en aguas bajo su bloqueo.

Comunicado oficial de Israel

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí declaró:

“Ninguno de los yates provocadores de Hamás-Sumud ha tenido éxito en su intento de entrar en una zona de combate activa o romper el bloqueo naval legal”.

Agregó además que un último barco se mantiene a distancia y que también se impedirá su ingreso si intenta acercarse.

Reacción de Grecia

El canciller griego George Gerapetritis afirmó que los pasajeros de los buques interceptados presentaban “buena salud” y estaban siendo transportados al puerto israelí de Asdod.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores griego confirmó en redes sociales que los pasajeros estaban a salvo, compartiendo fotos de la activista sueca Greta Thunberg y otros integrantes de la flotilla.

Reacción de Turquía

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, calificó la acción como una muestra “nuevamente de la brutalidad de Israel” y de la “locura de sus líderes genocidas intentando esconder sus crímenes contra la humanidad en Gaza”.

La fiscalía turca anunció la apertura de una investigación por el arresto de 24 ciudadanos turcos entre los pasajeros.

Reclamos en Latinoamérica y España

En Colombia , el presidente Gustavo Petro expulsó a la delegación diplomática de Israel en Bogotá tras la detención de dos ciudadanas.

, el presidente expulsó a la delegación diplomática de Israel en Bogotá tras la detención de dos ciudadanas. En México , la cancillería confirmó la detención de tres de los siete nacionales participantes.

, la cancillería confirmó la detención de tres de los siete nacionales participantes. En Brasil , el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva condenó la interceptación, ya que viajaban 15 de sus ciudadanos, incluida la diputada Luizianne Lins .

, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva condenó la interceptación, ya que viajaban 15 de sus ciudadanos, incluida la diputada . En España, con unos 65 participantes en la flotilla, el gobierno convocó a la encargada de negocios de Israel en Madrid.

Reacciones de Hamás

El movimiento islamista Hamás calificó la interceptación de la flotilla como un “crimen de piratería y terrorismo marítimo”.

Denuncias de hostigamiento

Los organizadores de Global Sumud denunciaron “ataques ilegales” en aguas internacionales y reportaron hostigamientos, incluidos dos ataques con drones en la costa de Túnez.

También aseguraron que dos barcos fueron sometidos a “maniobras de hostigamiento” por parte de Israel.

Apoyo internacional y advertencias

Italia y España desplegaron buques militares para escoltar a la flotilla.

y desplegaron buques militares para escoltar a la flotilla. Entre los participantes se encontraban el nieto de Nelson Mandela, Mandla Mandela , y la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau .

, y la exalcaldesa de Barcelona, . El miércoles, el gobierno español pidió a los organizadores no ingresar en la zona de exclusión israelí y advirtió que sus fragatas no intervendrían.

Israel ya había bloqueado campañas similares con flotillas en junio y julio.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]