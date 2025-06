Israel lanza ataque preventivo contra Irán y declara estado de emergencia

Israel ejecutó un ataque preventivo contra objetivos en Irán, incluyendo la capital, Teherán, donde se reportaron explosiones. Ante la posibilidad de represalias, el ministro de Defensa, Israel Katz, declaró un estado de emergencia nacional, advirtiendo sobre posibles ataques con misiles y drones dirigidos a la población civil e infraestructura israelí.

“Después del ataque preventivo del Estado de Israel contra Irán, se espera un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel y su población civil en el futuro inmediato”, declaró el ministro Israel Katz.

Strikes on Tehran reportedly targeted air-defenses and other military sites throughout the city. pic.twitter.com/T3WX4Re1Gq