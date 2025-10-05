GENERANDO AUDIO...

Greta Thunberg. Foto: AFP

El Gobierno de Israel rechazó este domingo las acusaciones de maltrato y violaciones de derechos humanos contra los integrantes de la Flotilla Global Sumud, que se encuentran bajo custodia israelí tras ser detenidos en los últimos días.

Las denuncias surgieron después de que algunos tripulantes deportados relataran presuntos abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, el Ministerio de Exteriores israelí calificó las declaraciones como “mentiras descaradas” y aseguró que “todos los derechos legales de los detenidos están siendo respetados en su total integridad”.

Acusaciones de maltrato durante la detención

El caso que más ha llamado la atención internacional es el de la activista sueca Greta Thunberg, una de las tripulantes más reconocidas de la Flotilla.

De acuerdo con el diario británico The Guardian, que citó un correo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia a personas cercanas a Thunberg, la joven habría denunciado que fue recluida en una celda infestada de chinches, con falta de agua y alimentos.

Otro miembro de la tripulación, el activista turco Ersin Celik, aseguró que soldados israelíes “arrastraron a la pequeña Greta del pelo, la golpearon y la obligaron a besar la bandera israelí”, hechos que han desatado indignación entre organizaciones de derechos humanos y gobiernos europeos.

Israel responde: “Nunca ocurrió”

A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter), el Ministerio de Exteriores de Israel negó de manera categórica los señalamientos.

“Greta tampoco se quejó a las autoridades israelíes de ninguna de estas acusaciones ridículas y sin fundamento, porque nunca ocurrieron”, indicó la dependencia.

El gobierno israelí insistió en que los detenidos reciben un trato conforme a las leyes internacionales y que ninguna autoridad ha recibido denuncias formales por abusos durante el proceso.

La Flotilla Global Sumud estaba compuesta por activistas internacionales que protestan contra el bloqueo israelí a Gaza y buscan visibilizar la situación humanitaria en el territorio palestino.

El grupo fue interceptado recientemente por la marina israelí cuando navegaba hacia la Franja de Gaza, lo que derivó en la detención temporal de sus tripulantes, entre ellos Thunberg.