La fecha para hablar del conflicto coincide con Año Nuevo Judío. Foto: Reuters

Este lunes 22 de septiembre, estaba convocada una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para discutir la escalada del conflicto en Gaza. Sin embargo, Israel notificó que no asistiría, pues la fecha coincide con Rosh Hashaná, el Año Nuevo Judío, según carta de su embajador Danny Danon al presidente rotativo del Consejo.

“Deseo informarle que la delegación de Israel no participará en esta reunión, ya que coincide con Rosh Hashaná, el Año Nuevo Judío”, dijo el embajador Danny Danon.

Reunión no fue reprogramada

Israel solicitó formalmente que la reunión se reagendara para evitar caer en una fecha de alto significado religioso, pero esa petición fue rechazada, por lo que mantendrá su ausencia, dejando el debate sin la voz de una de las partes directamente involucradas.

“A pesar de la solicitud de Israel a la presidencia y a los miembros del Consejo para reprogramar la reunión, el encuentro sigue fijado para esa fecha, una de las más significativas del calendario judío”.

El contexto militar y diplomático que rodea la decisión

Mientras tanto, las tropas israelíes intensifican su ofensiva terrestre con el objetivo de controlar los sectores urbanos más densos de Gaza. Este movimiento militar coincide con el reclamo internacional de intervenciones diplomáticas urgentes y con un ambiente de creciente tensión por la situación humanitaria.

Se espera que el primer ministro Benjamin Netanyahu se dirija a la Asamblea General de la ONU el viernes, en un entorno donde varios países occidentales han reconocido recientemente al Estado de Palestina, lo que ha provocado indignación israelí y tensiones diplomáticas.

Relevancia política y diplomática de la ausencia

La ausencia de Israel aumenta el aislamiento diplomático en algunos foros internacionales, justo cuando crece el reconocimiento internacional hacia Palestina.

Autoridades israelíes han denunciado estos reconocimientos como movimientos hostiles que alteran el equilibrio diplomático. El ambiente internacional se polariza entre quienes piden acciones urgentes para detener la violencia y quienes defienden el derecho de Israel a su estrategia militar.

