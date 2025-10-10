Israel pagará “precio alto y doloroso” por cese al fuego: embajadora Kranz

GENERANDO AUDIO...

Israel pagará un “precio muy caro, doloroso” por el cese al fuego con Hamás, aseguró Einat Kranz Neiger, embajadora de Israel en México, durante una conferencia por el segundo aniversario del ataque del 7 de octubre.

La diplomática explicó que el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu acordó entregar a casi dos mil presuntos terroristas, incluidos unos 300 con cadena perpetua, a cambio de liberar a civiles secuestrados.

Kranz subrayó que se trata de una decisión difícil para Israel, pues muchos de los prisioneros han sido acusados de atentados mortales.

“Es un precio muy caro, muy doloroso para liberar a sus secuestrados, a sus civiles”, dijo.

La embajadora adelantó que la liberación de rehenes capturados en el sur de Israel hace dos años podría comenzar este fin de semana. Entre ellos estaría Matan Zangauker, pareja de Ilana Gritzewky, la mujer mexicana-israelí liberada después de 52 días de cautiverio en 2023.

Israel niega acusaciones de genocidio en Gaza

Kranz rechazó las denuncias internacionales que acusan al ejército israelí de cometer un genocidio en la Franja de Gaza.

“Israel no está cometiendo un genocidio en Gaza, se está defendiendo y haciendo todo lo posible para minimizar el sufrimiento de la población civil”, afirmó.

Sobre los seis mexicanos detenidos en la Flotilla Summud Global, la embajadora aseguró que su propósito era provocar y negó que hayan sufrido abusos.

“El embajador de México en Israel los visitó y comprobó que estaban en buen estado. Recibieron un trato digno y no hubo maltrato”, puntualizó.

