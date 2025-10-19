Israel reanuda aplicación del alto al fuego en Gaza

GENERANDO AUDIO...

La gente cubre para cubrirse del ataque. Foto: AFP.

Israel reanudó la aplicación del alto al fuego en la Franja de Gaza, después de realizar ataques este domingo al acusar al movimiento islamista Hamás de violar el acuerdo amenazado por este repunte de la violencia en el devastado territorio palestino.

Israel seguirá respetando acuerdo de alto al fuego

A través de su cuenta de X, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que seguirán respetando el acuerdo de alto el fuego y responderán con firmeza a cualquier violación del mismo.

“De conformidad con la directiva de la cúpula política, y tras una serie de importantes ataques en respuesta a las violaciones de Hamás, las FDI han comenzado a aplicar nuevamente el alto el fuego, de conformidad con los términos del acuerdo”.

Fuerzas de Defensa de Israel.

Nuevos ataques amenazan la tregua en la Franja de Gaza

En el décimo día de la tregua, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu denunció una “violación del alto al fuego” y ordenó al ejército a actuar “con fuerza” contra los “terroristas” en Gaza. Su ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió que Hamás pagaría “un alto precio” por los disparos contra sus soldados.

Después de este anuncio, un responsable de seguridad del Estado hebreo dijo a la AFP que Israel suspendió el domingo el traslado de ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza “hasta nuevo aviso debido a la flagrante violación del acuerdo por parte de Hamás”.

Hamás, por su parte, aunque reafirmó su compromiso de respetar el cese de hostilidades advirtió que “cualquier escalada” israelí “obstruiría las operaciones de búsqueda y recuperación de los cuerpos”.

El movimiento islamista palestino anunció poco después haber encontrado el cuerpo de un nuevo rehén israelí, que según indicó, devolverá el domingo.

Israel acusa a Hamás violar el alto al fuego

Sin embargo, el ejército israelí anunció que dos soldados murieron en combates en el sur de la Franja de Gaza el domingo, cuando se realizaron una serie de ataques y acusó a Hamás de violar el alto al fuego.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

De su lado, la Defensa Civil de la Franja de Gaza informó que al menos 33 personas murieron el domingo durante bombardeos aéreos israelíes.

Bajo la presión del presidente estadounidense, Donald Trump, la tregua entró en vigor el 10 de octubre tras dos años de guerra devastadora en el territorio palestino, desencadenada por un ataque sin precedentes de Hamás el 7 de octubre de 2023 en Israel.