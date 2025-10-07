Israel rechaza como falsas las acusaciones de maltrato en flotilla hacia Gaza

GENERANDO AUDIO...

El gobierno de Israel negó este lunes las acusaciones de maltrato a los participantes de la flotilla hacia Gaza, difundidas en diversos medios y redes sociales en los últimos días. En un comunicado, aseguró que estas versiones son “falsas” y forman parte de una “campaña de desinformación y provocación” que busca generar tensión en la región.

Según las autoridades israelíes, todos los derechos legales de los tripulantes fueron plenamente respetados, y el único incidente reportado fue una agresión física de una participante contra una integrante del personal médico en un centro de detención.

Israel defiende su actuación y acusa campaña de desinformación

El comunicado detalla que la flotilla tenía como objetivo violar el bloqueo naval legítimo sobre Gaza, y que la cantidad de ayuda humanitaria transportada era mínima. Además, los organizadores habrían rechazado alternativas seguras ofrecidas para entregar el material, lo que, según Israel, demuestra que su propósito no era humanitario, sino político.

El texto oficial lamenta que “algunos sectores prefieran alimentar el odio y la radicalización”, justo cuando se impulsa una iniciativa de paz que podría aliviar de forma inmediata la situación en Medio Oriente.

México confirma el buen estado de sus ciudadanos

En el caso de los ciudadanos mexicanos involucrados, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que el Embajador de México en Israel se reunió personalmente con ellos y constató que se encontraban en buen estado de salud.

Israel reiteró su llamado a la comunidad internacional a respaldar los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una solución duradera en Gaza, en lugar de promover provocaciones que, señaló, “solo alimentan la polarización y el odio”.