Italia destapa caso de pornovenganza en Facebook

La policía italiana investiga uno de los mayores casos de revenge porn (pornovenganza) en el país tras el cierre de un grupo privado de Facebook llamado “Mi esposa”, que contaba con 32 mil miembros y compartía imágenes íntimas de mujeres sin su consentimiento, incluyendo fotos de esposas, parejas, hermanas y desconocidas.

Las publicaciones estaban acompañadas de comentarios sexuales explícitos y amenazas de violación.

Denuncian en redes sociales caso de revenge porn

La activista feminista Carolina Capria denunció públicamente la existencia del grupo a través de Instagram, describiéndolo como una forma de “violación virtual en grupo”. Su publicación se viralizó y provocó que cientos de usuarios reportaran la página.

La empresa Meta eliminó el grupo después de que la policía italiana iniciara una investigación penal.

Posibles delitos y sanciones por revenge porn

De acuerdo con juristas en Italia, los involucrados podrían enfrentar cargos por:

Difusión no consentida de imágenes privadas (penada con hasta 6 años de cárcel)

Violación de la privacidad

Difamación agravada

Pornografía infantil, en caso de que se encuentren imágenes de menores

Las autoridades advirtieron que este tipo de foros suelen resurgir en otras plataformas, y confirmaron que la última publicación de los administradores fue una invitación para unirse a un nuevo grupo privado.

Antecedentes similares en Europa

El caso recuerda al de Dominique Pelicot, un ciudadano francés condenado en 2024 a 20 años de prisión por drogar, violar e invitar a desconocidos a agredir sexualmente a su esposa, Gisèle Pelicot.

Organizaciones feministas advierten que este tipo de prácticas no son hechos aislados, sino una muestra de una cultura patriarcal que persiste tanto en internet como fuera de él.

¿Qué es el revenge porn?

Como lo detalla la Universidad de Guadalajara, el término revenge porn, comúnmente llamado pornovenganza en español, quiere identificar ese tipo de violencia hacia las mujeres que se lleva a cabo en entornos digitales. Es la difusión de imágenes, vídeos y cualquier otro tipo de contenido audiovisual sin el consentimiento del propietario, discursos de odio, violencia verbal, extorsión.