Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, es diagnosticado con cáncer de piel

Foto: Archivo

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue diagnosticado con cáncer de piel, confirmó este miércoles 17 de septiembre su médico en Brasilia. El exmandatario salió del hospital donde estuvo internado desde el martes, tras someterse a estudios médicos.

El doctor Claudio Birolini explicó que Bolsonaro padece un carcinoma de células escamosas, un tipo de cáncer que se considera intermedio: no es el más benigno, pero tampoco el más agresivo, aunque puede generar complicaciones si no se trata adecuadamente.

Bolsonaro diagnosticado con cáncer de piel

El anuncio llega apenas una semana después de que Bolsonaro fuera condenado por intento de golpe de Estado en Brasil. La situación médica del exmandatario generó preocupación, ya que el carcinoma de células escamosas suele afectar áreas expuestas al sol y, de no controlarse, puede extenderse a otros tejidos.

Antecedentes del caso judicial

El expresidente enfrenta un panorama judicial complejo tras la condena de la semana pasada. Su diagnóstico médico se suma a un periodo de alta presión política y mediática en Brasil. Hasta el momento, Bolsonaro no ha hecho declaraciones públicas sobre su estado de salud ni sobre su tratamiento.

El doctor Birolini detalló que este tipo de cáncer requiere vigilancia constante y un tratamiento que dependerá de la evolución clínica. “No es el más agresivo, pero puede tener consecuencias más serias”, señaló.

Por ahora, no se han dado a conocer los próximos pasos en el tratamiento de Bolsonaro, aunque se espera que en los próximos días se definan las medidas médicas a seguir.