Jamenei asegura: “El Altísimo dará la victoria a Irán y a la justicia”

GENERANDO AUDIO...

Líder supremo iraní. Foto: AFP

El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, aseguró que el “Altísimo dará la victoria a Irán y a la justicia” en medio de la tensión tras los ataques emprendidos entre Estados Unidos, Israel e Irán.

A través de un video publicado en su cuenta de X, antes Twitter,

“Y el Altísimo dará con toda certeza la victoria a la nación iraní, a la verdad y a la justicia. Dios mediante”, expresó el líder supremo de Irán.

[TE PUEDE INTERESAR: Irán ataca bases estadounidenses en Qatar e Irak]

“La nación iraní no se rinde”: Ali Jamenei

En otro video, dirigido al pueblo de Irán, aseguró que la nación que comanda no se rendirá en medio de los ataques emprendidos en su contra primero por Israel y luego por Estados Unidos.

Aunque destacó que las agresiones no las iniciaron ellos, enfatizó que no aceptarán las agresiones de nadie, por lo que la rendición no es una opción.

“Decirle al pueblo iraní que vaya y se rinda no es juicioso. Las personas inteligentes que conocen Irán, que conocen al pueblo iraní y su historia, jamás dirán algo así ¿Rendirse a qué? La nación iraní no se rinde. Nosotros no hemos agredido a nadie. No aceptaremos, bajo ningún concepto, la agresión de nadie y no nos rendiremos ante las agresiones de nadie. Ese es el modo de pensar del pueblo de Irán; ese el espíritu de la nación iraní”, líder supremo de Irán.

Irán, Israel y Estados Unidos en conflicto

Hace días, la tensión escaló cuando Israel atacó a Irán asegurando que se trataba de un acto “preventivo”. Después de ese primer lanzamiento de misiles se registraron otros más por parte de ambos países.

En medio de las agresiones entre Irán e Israel, Estados Unidos decidió atacar territorio iraní, subiendo, aún más, la tensión internacional en donde diversos líderes han llamado a la paz.