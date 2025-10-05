Japón, a un paso de tener a su primera mujer a cargo del gobierno

GENERANDO AUDIO...

El partido gobernante de Japón eligió este sábado a la exministra de Seguridad Económica, Sanae Takaichi, ultraconservadora de línea dura, como su nueva líder, con lo que probablemente se convertirá en la primera mujer en ocupar el cargo de primer ministro en la potencia asiática.

Takaichi ganó en la segunda vuelta de la votación interna del Partido Liberal Demócrata (PLD) y tiene casi asegurada la investidura en el Parlamento, que según medios locales podría celebrarse a partir del 13 de octubre.

Admiradora de Margaret Thatcher

El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, anunció el 7 de septiembre que dimitiría al cargo tras menos de un año en el poder, presionado por las debacles electorales que sufrió su partido en las elecciones legislativas durante su mandato.

Takaichi, de 64 años, una admiradora declarada de la ex primera ministra británica, Margaret Thatcher, defiende ideas conservadoras en lo social y un refuerzo de los programas de defensa, además de ser muy crítica con el aumento del poderío militar de China en la región.

La política visita habitualmente el Santuario de Yasukuni, un memorial para los fallecidos en los conflictos armados, incluidos criminales de guerra, y que es considerado en otros países de Asia como un símbolo del pasado militarista de Japón.

Mientras que, en temas económicos, apoya un mayor gasto público y tasas de interés bajas, en línea con su mentor, el fallecido ex primer ministro Shinzo Abe, asesinado en 2022.

El PLD es una formación conservadora que ha dominado el panorama político en Japón y gobernado casi ininterrumpidamente desde 1955. Actualmente, gobierna en coalición con la formación Komeito, por lo que como líder del partido, Takaichi tiene casi asegurado convertirse en la primera ministra.



