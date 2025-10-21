GENERANDO AUDIO...

La Cámara Baja del Parlamento japonés aprobó el martes el nombramiento de la conservadora Sanae Takaichi, una crítica de China, como la primera mujer al frente del gobierno nipón.

La dirigente de 64 años, designada de forma inesperada por una mayoría de legisladores en la primera ronda de votación, asumirá formalmente el cargo después de reunirse el martes con el emperador de Japón.

Takaichi recibió 237 votos, encabezando la mayoría de la cámara de 465 asientos. Necesitaba 233 votos para ganar la mayoría.

Takaichi probablemente será aprobada por la Cámara alta y juramentará como el 104 primer ministro de Japón esta noche.

Su victoria rompe el techo de cristal en un país donde los hombres todavía tienen una influencia abrumadora y pone a Japón, en un cambio contundente.