Salió ileso el presidente de Argentina. Foto: AFP.

El presidente argentino, Javier Milei, fue atacado con piedras este miércoles cuando realizaba un acto de campaña en la periferia de Buenos Aires y salió ileso, informó el vocero presidencial, tras la agresión que ocurrió en medio de un escándalo por corrupción.

“Atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el presidente de la Nación. No hay heridos”, escribió en la red X el portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni, a dos meses de elecciones legislativas en las que el presidente ultraliberal pondrá a prueba su popularidad.

Investigan supuesta corrupción que salpica a hermana de Milei

La justicia argentina realizó este viernes 16 allanamientos para recabar pruebas en el marco de una investigación por un supuesto caso de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad en el que es señalada la hermana del presidente Javier Milei, informaron fuentes judiciales a la AFP.

La investigación se inició tras salir a la luz supuestos audios del extitular de la agencia Diego Spagnuolo, removido el jueves de su cargo, donde alude a sobornos y menciona a Karina Milei, secretaria de la Presidencia, entre otros altos funcionarios.

La veracidad de los audios aún no fue comprobada por la justicia, aunque fuentes de la causa señalaron bajo anonimato que hasta el momento no fueron desmentidos.

En ellos se advierte acerca de supuestos pedidos de sobornos en el área de Discapacidad y se involucra a Karina Milei y al subsecretario de Gestión, Eduardo Menem.

“Están choreando (robando), te podés hacer el boludo (tonto), pero no me tiren a mí este fardo. Tengo todos los WhatsApps de Karina”, se escucha decir a la voz atribuida al exfuncionario Spagnuolo en el audio que trascendió a la prensa.

La denuncia fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón y se produce cuando el Congreso acaba de dejar sin efecto un veto de Milei a una ley que declara la emergencia en Discapacidad y dispone más fondos para el sector, un golpe político para el presidente y su pregonada motosierra.

También coincide con la campaña electoral para las elecciones legislativas el 26 de octubre, donde se evaluará el apoyo a la gestión del presidente ultraliberal.