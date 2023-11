Javier Milei derrota a Massa en segunda vuelta presidencial de Argentina

Javier Milei se convierte en presidente electo de Argentina, Foto: AFP

El ministro de Economía de Argentina, el candidato peronista Sergio Massa, reconoció este domingo el triunfo del ultraderechista Javier Milei en la segunda vuelta de las presidenciales, antes de la divulgación de los resultados oficiales.

Porque Sergio Massa reconoció la victoria de Javier Milei en las elecciones presidenciales pic.twitter.com/dSEjMw4jkR — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 19, 2023

Ver más VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/WzzzZaTcsz — Javier Milei (@JMilei) November 19, 2023

“Los resultados no son los que esperábamos. Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años“, dijo Massa en un discurso ante la militancia en su comando de campaña.

Ver más Voté acompañado de mi familia, con mucho amor por la Argentina y con el orgullo que da fortalecer la democracia.



Les pido que vayan a votar con esperanza, hoy se decide qué país vamos a transitar en los próximos 4 años.



Tenemos la enorme oportunidad de elegir y construir hacia… pic.twitter.com/0zDN8USUSu — Sergio Massa (@SergioMassa) November 19, 2023

Resultados oficiales dan ganador a Javier Milei

Javier Milei logró el 55.95% de los votos frente al 44.04% obtenido por su contrincante oficialista Sergio Massa en la segunda vuelta presidencial de Argentina, según el conteo oficial avanzado al 86.59% de los sufragios.

¿Quién es el ultraliberal Javier Milei?

Con el pelo alborotado, histrionismo y un discurso incendiario que apunta contra lo que él describe como “la casta política“, Javier Milei es la mayor sorpresa política de los últimos años en Argentina.

Un completo ‘outsider’ del ‘establishment’ político argentino. El actual diputado y economista de 52 años era hasta hace apenas unos años un comentarista en programas de televisión, identificable más por sus excentricidades y teatralismo.

Sin embargo, gracias al descontento social con los políticos tradicionales impulsado por una grave crisis económica con alta inflación, Milei y su partido crecieron al punto de superar en las primarias a los dos pesos pesados de la política local.

Entre otras propuestas de extrema derecha, Milei ha dicho que eliminará el banco central y adoptará el dólar estadounidense como moneda para reducir la inflación. También prometió privatizar la salud, la educación y eliminar la obra pública, en una intensa reducción del estado.