Joe Biden rechaza agresión contra Donald Trump: “esto es enfermo”, dijo

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se dirigió a la nación tras un incidente violento que ha conmocionado al país en el que Donald Trump fue herido en un acto de campaña realizado en Pensivlania.

En su mensaje, Biden expresó su rechazo total a la violencia y enfatizó la necesidad de unidad nacional.

“No hay cabida en Estados Unidos para una violencia, esto es enfermo, es enfermo, por eso quiero unir a este país, no podemos permitir que suceda esto, no podemos ser así, no podemos condonarlo”, afirmó Biden, subrayando su compromiso de trabajar hacia un país más seguro y cohesionado.