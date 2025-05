José Mujica, “un político irrepetible”: Rafael Pérez Gay

GENERANDO AUDIO...

La muerte de José Mujica, expresidente de Uruguay, ha dejado un vacío ético en la política latinoamericana.

El exmandatario, de 89 años, falleció tras enfrentar un cáncer de esófago. Líderes de izquierda en la región lamentaron su partida y reconocieron su influencia en la política global.

En entrevista en Noticias en Claro, conducido por José Cárdenas, el escritor y periodista Rafael Pérez Gay ofreció un retrato profundo del líder uruguayo, conocido por su austeridad, pensamiento humanista y compromiso con la igualdad social.

Más allá de la política, “un político irrepetible”

Para Rafael Pérez Gay, José Mujica es una figura que trasciende la política convencional.

“Tal vez de lo último que deberíamos hablar, si hablamos de Pepe Mujica, es de la política”, dijo. “Sin embargo, él fue un demócrata de izquierda único, un político irrepetible en la historia de la izquierda latinoamericana”, abundó.

Mujica, exguerrillero tupamaro y preso político durante 12 años, logró transitar del conflicto armado al compromiso democrático. Fue senador, presidente de Uruguay (2000–2005), y un reformista que colocó al país en la vanguardia mundial al legalizar el matrimonio igualitario, regular el mercado de cannabis y despenalizar el aborto.

Un humanista radical: igualdad, libertad y muerte

Pérez Gay destacó que Mujica llevó a la política sus obsesiones personales: “Estoy pensando en el tema principal que lo obsesionó toda su vida: la igualdad”.

Citando al propio Mujica, el escritor recordó el pesar del expresidente por no haber erradicado el hambre en su país: “Que haya gente que no coma en Uruguay… es un problema de distribución”, decía Mujica.

Otro de sus temas esenciales era la libertad. “Él decía que era libre porque no era preso de la sociedad de mercado, un defensor de la austeridad real, genuina… esa libertad fue siempre el signo de su vida”, afirmó el periodista.

Sobre la muerte, Mujica tenía una visión serena y filosófica: “La vida es una aventura de las moléculas. Antes no hay nada y después de la vida tampoco”. A pesar de no ser creyente, decía: “Yo converso con todas las religiones, no me opongo a ninguna de ellas y trato de comprenderlas”, recordó Pérez Gay.

Amor y sabiduría: “Una dulce costumbre”

En la entrevista, Rafael Pérez Gay recordó cómo Mujica definía el amor.

Al hablar de su pareja, el exmandatario respondía: “El amor a mi edad es una dulce costumbre”, una frase que revela su estilo sobrio y su profunda humanidad.

“Era un político sereno que alcanzó la sabiduría, casi como discípulo de Montaigne”, concluyó Pérez Gay.

Una figura que interpela a la izquierda latinoamericana

José Cárdenas cerró la conversación subrayando que Mujica fue “más allá de la izquierda, estaba por encima de la izquierda”, a lo que Rafael Pérez Gay respondió: “Tú tienes razón, más allá de la izquierda, pero también más acá de la izquierda”.

En una reflexión final sobre el contexto mexicano, Pérez Gay sentenció: “Tenemos un gobierno que se ostenta de izquierda, pero no es de izquierda. Hay que voltear a ver la figura de un personaje enorme como este… que nos deja una lección de ética”.