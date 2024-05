José Raúl Mulino gana la presidencia de Panamá; afirma no ser “títere” de nadie

José Raúl Mulino. Foto: AFP

El abogado derechista José Raúl Mulino ganó el domingo la presidencia de Panamá con un 34% de votos, nueve puntos arriba de su inmediato seguidor, anunció el Tribunal Electoral, escrutadas el 90% de mesas electorales.

En sus primeras declaraciones, el ganador de las elecciones aseguró no ser “títere de nadie”, en referencia al expresidente Ricardo Martinelli, a quien sustituyó como candidato.

“Este que está aquí no es títere de nadie (…) Yo no estoy aquí porque me puso alguien”, dijo Mulino durante su discurso de victoria en un hotel de Ciudad de Panamá, en medio del júbilo de sus seguidores.

Mulino, de 64 años y delfín del expresidente Ricardo Martinelli, dijo recibir con “responsabilidad y humildad” el resultado, en una llamada telefónica en el que el presidente del Tribunal Electoral lo proclamó ganador.

“Recibo con complacencia los resultados expresados, siendo los mismos la voluntad mayoritaria del pueblo panameño en nuestra democracia”, expresó Mulino en un hotel capitalino, en medio del júbilo de sus seguidores.

Minutos antes, el excónsul Ricardo Lombana, también abogado de centroderecha que salió en segundo lugar, reconoció su derrota. “Reconozco su triunfo y le deseo el mejor de los éxitos (…) Somos la primera fuerza de oposición”, expresó.

La elección se celebró en momentos en que Panamá sufre los embates de una arraigada corrupción, una sequía que redujo el tránsito de buques por el canal, motor de su economía, y una ola de migrantes que cruza su peligrosa selva del Darién rumbo a Estados Unidos.

Estos comicios estuvieron marcados por la influencia de Martinelli, quien designó a Mulino como su sustituto cuando fue inhabilitado como candidato por su partido Realizando Metas (RM, las mismas siglas que su nombre) tras confirmarse una condena en su contra de casi 11 años por lavado de dinero.

Tras votar, Mulino, quien fue ministro de Seguridad del gobierno de Martinelli (2009-2014), visitó a su padrino político en la embajada de Nicaragua, donde está asilado desde febrero para evitar la prisión.

La candidatura de Mulino fue avalada por la Corte Suprema de Justicia hace apenas dos días, pues había sido impugnada por no haber pasado por primarias ni tener vicepresidente en la nómina.

La elección presidencial se decide a una sola vuelta y con mayoría simple. En una jornada con una participación de más 76%, los panameños eligieron, además de presidente para los próximos cinco años, 71 diputados y los gobiernos locales.

Panorama general de Panamá

Aunque la economía creció 7.3% en 2023, este año se desacelerará hasta los 2.5% según el FMI, golpeada por la sequía que afecta al canal y el cierre de una mina de cobre tras masivas protestas en defensa del ambiente.

Amenazando su competitividad, el canal redujo el tráfico de buques por los bajos niveles de agua; mientras que la minera canadiense, que generaba 40.000 empleos y un 5% del PIB, empezó un litigio para reclamar 20.000 millones de dólares en compensación.

Cortizo deja en herencia un déficit fiscal de 7.4%, una deuda pública de 50.000 millones y un sistema de seguridad social colapsado.

El economista Felipe Chapman estima que el próximo presidente, que lidiaría con un parlamento fragmentado, deberá tomar medidas de ajuste y luego buscar el crecimiento económico con progreso social.

En el país con uno de los mayores PIB per cápita de Latinoamérica hay comunidades sin agua potable, luz, servicios de salud y hasta de recolección de basura.

Mulino, exministro de Seguridad de Martinelli con fama de autoritario, deberá también encarar la oleada migratoria que atraviesa la peligrosa selva del Darién, que prometió “cerrar”.