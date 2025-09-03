Kim Jong-un presenta al mundo a su joven hija, Kim Ju-ae

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

La adolescente Kim Ju-ae, hija del líder norcoreano Kim Jong-un, se ha convertido en la nueva figura femenina del poder en Corea del Norte, desplazando a su madre Ri Sol-ju y a su influyente tía Kim Yo-jong. Su debut internacional en Pekín, este martes, reforzó las especulaciones de que podría ser la primera mujer en liderar la dinastía Kim.

Con apenas 10 años, según estimaciones del Servicio Nacional de Inteligencia surcoreano (NIS), Ju-ae ha acompañado a su padre en actos militares y diplomáticos desde 2022, cuando apareció por primera vez en público durante la prueba de un misil balístico intercontinental. Desde entonces, su presencia en eventos oficiales no ha hecho más que crecer.

Kim Ju-ae, la posible heredera de Kim Jong-un

Su participación en la visita diplomática a China, una de las más relevantes en la historia reciente de Corea del Norte, es vista como un movimiento estratégico de Kim Jong-un para familiarizarla con los protocolos y contactos internacionales de alto nivel.

Medios estatales norcoreanos la describen como “la hija querida” y “la hija respetada”, títulos que en la jerarquía política local se reservan a figuras con destino de liderazgo.

Antecedentes y simbolismo de su papel

En un régimen donde la figura de la primera dama ha tenido un rol secundario, la irrupción de Ju-ae resulta inusual. Fotografías oficiales la han mostrado en posiciones de honor, incluso al centro de actos públicos o acompañada de su tía, mientras su madre ha quedado relegada. Expertos citados por la agencia Yonhap señalaron que en Pekín se le dio un protocolo similar al de un “número dos” del régimen.

Mujeres con más peso en el régimen

Aunque el sistema norcoreano sigue marcado por el patriarcado, bajo el mando de Kim Jong-un las mujeres han adquirido mayor protagonismo. Su hermana, Kim Yo-jong, se ha consolidado como la principal vocera en temas internacionales, mientras que la ministra de Exteriores, designada en 2022, acompaña al líder en la actual visita a China.

La creciente exposición de Ju-ae y su aparición en escenarios diplomáticos clave fortalecen la percepción de que podría convertirse en la futura heredera de la dinastía Kim, aunque el hermetismo del régimen impide confirmar si será la próxima en la línea de sucesión.



