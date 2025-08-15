GENERANDO AUDIO...

La Bestia, de Trump, y Aurus Seniat, de Putin. Foto: AFP.

Este viernes 15 de agosto de 2025, los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin sostendrán una reunión en Anchorage, Alaska, para hablar y, de ser posible, ponerle fin a la guerra en Ucrania después de más de tres años y medio.

Los mandatarios llegarán a la cumbre a bordo de los vehículos con los que habitualmente se trasladan: La Bestia, en el caso de Trump; mientras que Putin lo hará con la limusina Aurus Seniat. Pero, es importante señalar, que ambos autos no son comunes, pues son considerados auténticos bunkers repletos de tecnología y seguridad diseñados para proteger a los líderes de EE. UU. y Rusia.

La Bestia, vehículo presidencial de Donald Trump

La Bestia. Foto: AFP.

Trump utiliza la versión 2.0 de La Bestia, limusina presidencial fabricada por General Motors sobre chasis de camión Chevrolet Kodiak. Su fabricación tuvo un costo aproximado de 1.5 millones de dólares. Este modelo vino a reemplazar a la Bestia I, que estrenó en su momento Barack Obama.

Mide casi 6 metros de largo y pesa alrededor de 8 toneladas. Cuenta con un blindaje de hasta 8 pulgadas de espesor, ventanas de 3 pulgadas. Tiene un sistema de defensa como el manejo de códigos nucleares, gas lacrimógeno, cerraduras eléctricas y visión nocturna.

Además, incluye equipo médico como suministro de sangre del presidente Trump. Para confundir posibles amenazas, suelen desplegar múltiples unidades idénticas. Suele ser transportada por avión militar cuando el presidente Trump realiza viajes, como el de este viernes a Alaska.

Aurus Seniat, vehículo presidencial de Vladimir Putin

Aurus Seniat. Foto: AFP.

Desarrollado por el Instituto Central de Investigación Científica de Automóviles y Motores de Automoción, abreviado como NAMI, como parte del proyecto Kortezh, inspirado en la clásica ZIS-110 soviética.

Entre sus características se encuentran: motor híbrido V8 biturbo de 4.4 L, con entre 590 y 598 hp, asociado a una caja automática de 9 velocidades, con apoyo de Porsche en su desarrollo.

Se encuentra completamente blindado, según los estándares del Servicio Federal de Protección (FSO). El blindaje es tan espeso que es capaz de soportar explosiones de bombas, disparos de tanques y hasta ataques con armas químicas.

Además, hay que sumar que su cabina es hermética y cuenta con una provisión de oxígeno para que sus ocupantes puedan permanecer encerrados y con vida durante varias horas. Así como La Bestia de Trump, el Aurus Seniat cuenta con una reserva de sangre del propio Putin.

