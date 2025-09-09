GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

La ministra de Salud de Suecia, Elisabet Lann, sufrió un desmayo este martes 9 de septiembre durante su primera rueda de prensa oficial. El hecho ocurrió en Estocolmo, cuando la funcionaria presentaba sus primeras declaraciones tras asumir el cargo.

Ministra de Salud de Suecia, Elisabet Lann, se desmaya

Lann se encontraba de pie frente a los periodistas cuando perdió el conocimiento y cayó al suelo, no sin antes golpearse con el atril que tenía al frente. El momento, captado en video, se difundió rápidamente en redes sociales.

El evento se produjo mientras la funcionaria explicaba las primeras líneas de su gestión en el área sanitaria. Instantes después del colapso, personal de seguridad y colaboradores cercanos se acercaron para auxiliarla.

Autoridades confirman estado de salud de la ministra de Suecia

Tras el desvanecimiento, la conferencia fue suspendida y la ministra de Salud de Suecia fue trasladada a un hospital para su atención médica. Fuentes oficiales informaron que la funcionaria se encontraba consciente poco después del incidente y que estaba siendo valorada por especialistas.

Los organizadores de la rueda de prensa precisaron que se trató de una situación repentina y que se darán a conocer más detalles sobre su estado en las próximas horas.

Reacciones tras el colapso de la ministra de Salud de Suecia

El episodio generó amplia cobertura no solo en medios de comunicación de Suecia y de otros países, sino también en redes sociales, donde se resaltó la relevancia del suceso por tratarse de la primera aparición pública de Elisabet Lann como nueva ministra de Salud de Suecia.

La situación obligó a cancelar el resto de la agenda pública programada para este martes. Hasta el momento, no se han dado a conocer diagnósticos médicos oficiales sobre la causa del desmayo.

