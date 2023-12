¡No hay límites ni fronteras! La travesía de Marcel, el migrante de Venezuela que llegó a EU con un solo pie

Marcel, el migrante que llegó con un pie a EU desde Venezuela. Foto: AFP

Marcel Maldonado, un migrante venezolano de 30 años, ha completado una travesía épica desde Venezuela hasta Estados Unidos, enfrentando diversos peligros y desafíos en su búsqueda de una vida mejor.

Marcel, el migrante de Venezuela que llegó a EU con un solo pie

La historia de Marcel refleja la dura realidad de millones de venezolanos que han dejado su país debido a la crisis económica y la represión política.

“Yo era el tipo de persona que decía que de mi país no iba a salir nunca. ¿Para qué voy a salir? Sin embargo, la situación se me vio tan fuerte que tomé la decisión y, bueno, salí”. Marcel Maldonado / migrante venezolano

El hombre inició su viaje el 15 de septiembre de 2022, atravesando 9 países y recorriendo más de 4 mil 300 kilómetros.

“Lo único que decía a Dios, no permitas que mi mama pase por este dolor. Si a mi me toca fallecer un día, que sea de otra manera, pero no de esta manera para que mi mama no sufra por mí, porque ni siquiera aquí el cuerpo mío lo van a recuperar”. Marcel Maldonado / migrante venezolano

La travesía incluyó zonas como:

Bajo Chiquito en Emberá, Panamá

Pasos Canoas, Costa Rica

Managua, Nicaragua

Hidalgo, Chiapas, México

Danlí, El Paraíso, Honduras

Matamoros, México

¿Cuáles fueron los retos de Marcel durante su viaje a EU?

En entrevistas realizadas por AFP, Marcel compartió las dificultades que enfrentó en la selva, donde la delincuencia organizada y el riesgo de secuestro eran constantes.

“El infierno lo hace la delincuencia organizada que hay dentro de la selva. A mí se me dificultó bastante los ríos, y gracias a ese muchacho, así como de otros muchachos, yo avancé también bastante en la selva”. Marcel Maldonado / migrante venezolano

Asimismo, expresó sus motivaciones, destacando el deseo de brindar una mejor vida a sus padres en los últimos años de su vejez.

“Lo único que yo deseo es, por lo menos los últimos años de vejez de mi papá y de mi mamá, aunque sea darle una buena vida de comida y de alimento, que es lo que más sueño. Por eso estoy aquí en esta lucha, que si no, no estaría aquí en esta situación demasiado fea”. Marcel Maldonado / migrante venezolano

El relato de Marcel incluye momentos de desesperación y temor, pero también encuentros con personas solidarias que le brindaron apoyo.

“Yo me puse a trabajar en los semáforos vendiendo, la gente colaboraba, me apoyaba, y ahí logré reunir los pasajes para poder irme a Guatemala”. Marcel Maldonado / migrante venezolano

La historia resalta la complejidad y los riesgos asociados con la migración, desde la corrupción hasta la amenaza de grupos delictivos.

¡La meta! Así fue su llegada a Estados Unidos

El trayecto culminó el 7 de noviembre de 2023 en McAllen, Texas, donde Marcel, junto con otros migrantes, cruzó el Río Bravo hacia Estados Unidos. La travesía, aunque peligrosa, le otorgó una nueva esperanza y oportunidades.

“Es un trayecto tan difícil, tan difícil y tan fuerte, y son tantas las experiencias diferentes que han vivido diferentes personas al cruzar, por decir, el Río Bravo, todos estos ríos que sabemos que también han traído tragedia, como también han traído alegría”. Marcel Maldonado / migrante venezolano

Actualmente, Marcel se encuentra en Greenville, Carolina del Sur, junto con su esposa, trabajando y tramitando documentos para su futuro en Estados Unidos.

“Mi esposa ya esta trabajando, yo también. Hemos ido tramitando parte de lo que va a ser nuestros documentos para lograr más adelante obtener un permiso de trabajo. Si nosotros vamos a tener un buen futuro, nuestro hijo va a ser el que más tenga un gran futuro. Si yo pude con todo eso, yo sé que acá voy a poder también”. Marcel Maldonado / migrante venezolano

La travesía de Marcel Maldonado es un testimonio de la complejidad del fenómeno migratorio y la urgencia de abordar las condiciones que impulsan a las personas a emprender estos peligrosos viajes en busca de una vida mejor.