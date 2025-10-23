Encapuchados y sobre escalera eléctrica: video muestra huida de ladrones del Museo Louvre

GENERANDO AUDIO...

Museo Louvre. Foto: Reuters

Encapuchados y a través de la escalera mecánica que pusieron en el exterior, fue como los ladrones del icónico Museo Louvre, en París, Francia, lograron escapar acertando un millonario golpe. Un video que recién fue compartido en redes sociales muestra la huida de los delincuentes.

Las imágenes captadas a la distancia dan cuenta de cómo dos personas, una portando un casco de motociclista y otra con un chaleco fosforescente, bajan en la escalera eléctrica hasta llegar a la calle.

Ya en la calle, ambos emprenden la huida, pero las imágenes no dejan ver con claridad cómo se alejaron del lugar en la capital francesa.

Lo que se sabe el robo al Museo Louvre

En ocho minutos, los delincuentes realizaron el robo al Museo Louvre, el museo más visitado del mundo. Por la mañana del domingo, bajo las ventanas del recinto, cuatro malhechores instalaron un montacargas.

Una cámara de videovigilancia graba la llegada de los cuatro ladrones, indica una fuente policial a la AFP. Dos de los delincuentes llegan a bordo de un camión montacargas, uno con un chaleco amarillo y el otro con uno naranja. Los otros dos llegan montados en sendas motocicletas de más de 400 cilindradas.

Tras instalarse, Dos ladrones rompieron la ventana con una sierra radial y entraron en la Galería de Apolo, encargada por Luis XIV para exaltar su gloria como Rey Sol.

En el interior, los ladrones rompieron dos vitrinas, siempre con una radial, una que contenía joyas Napoleón y otra con joyas de soberanos franceses. Con los rostros cubiertos, robaron nueve piezas, todas del siglo XIX.

En el lugar, las autoridades hallaron dos sierras radiales, un soplete, gasolina, una manta, así como guantes y un “walkie-talkie”, elementos que podrían ser útiles para encontrar a los ladrones.

Días después del robo, la presidenta del Louvre admitió que el sistema de videovigilancia exterior del establecimiento es “muy insuficiente”.

Luego del robo, las autoridades comenzaron las indagatorias para dar con los responsables del millonario atraco. Hasta el momento hay más “de 150 muestras de trazas de ADN, papilares y otras fueron realizadas” en los lugares del robo de joyas.